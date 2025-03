Pais de Whindersonn Nunes comemoram alta do filho de clínica psiquiátrica

Os pais de Whindersson Nunes celebraram a alta do filho nesta sexta-feira, dia 28. Hidelbrando Sousa Batista e Valdenice Nunes usaram as redes sociais para publicar fotos com o humorista, após internação voluntária em uma clínica psiquiátrica, no final do mês de fevereiro.

Hidelbrando, pai do artista, era quem vinha mantendo os fãs atualizados de perto sobre o quadro de saúde de Whindersson. Agora, ele também pode compartilhar que o filho está em casa, e aproveitou para publicar uma foto ao lado dele, junto com uma declaração na legenda:

Bem-vindo a sua rotina. Que essa nova fase de sua vida seja diferente de tudo. Que seja repleta de coisas boas. Só coisas boas. Conte sempre comigo, tem horas que meus conselhos doem mais, meu coração sangra quando tenho que ser duro com você, te amo moleque!

Já a mãe de Whindersson, Valdenice Nunes, aproveitou para beijar o rosto do filho e registrar o momento, do qual, também usou a legenda para abrir o coração:

Ele chegou com força total. Vamos que vamos, bem-vindo de volta para nos alegrar e fazer nossas vidas mais felizes, com todos seus fãs, te amo.

Vale lembrar que a equipe do influenciador compartilhou no último dia 20 de fevereiro, um comunicado que relatava a internação voluntária de Whindersson Nunes. Confira o texto que foi publicado na época, na íntegra:

A Non Stop Produções Artísticas, escritório responsável pelo gerenciamento de carreira de Whindersson Nunes, informa que o humorista se internou, por decisão própria e com o devido acompanhamento médico, em uma clínica psiquiátrica no interior de São Paulo, na última semana. O motivo da internação é o cuidado com sua saúde, buscando o tratamento adequado para seu bem-estar. Sempre preocupado com seus fãs e com o público, Whindersson tomou essa decisão visando o cuidado integral de sua saúde. Ele está muito bem, feliz com sua evolução e, em breve, estará de volta aos palcos fazendo o que mais ama. Agradecemos a compreensão de todos e ressaltamos que a privacidade e o respeito são fundamentais neste momento.