Whindersson Nunes retorna às redes sociais após deixar clínica psiquiátrica

Na noite da última quinta-feira, 27, Whindersson Nunes retornou às redes sociais com registros após deixar clínica psiquiátrica. A notícia de que ele havia se internado foi divulgada no dia 20 de fevereiro através de um comunicado emitido pela agência que cuida da carreira do artista, informando que ele tinha ido em busca do tratamento adequado para seu bem-estar.

Nos Stories do Instagram, Whindersson compartilhou um vídeo em que surge vestindo camiseta branca, tênis de mesma cor, bermuda verde e uma faixa no cabelo. O famoso toca um instrumento musical enquanto olha para sua cachorrinha de estimação, chamada Regina, que aparece deitada no chão completamente relaxada e com as patinhas para cima.

Além disso, ele também decidiu fazer uma publicação no feed de seu perfil. O comediante publicou um clique bem-humorado no qual surge posando para uma selfie no elevador e escreveu na legenda: "Lili cantou."