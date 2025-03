Santo André tem feira de adoção com 202 animais disponíveis neste domingo (30)

A Feira Eu amo, eu adoto chega neste domingo (30) à sua terceira edição em 2025. Tradicionalmente realizado na tenda azul do Parque Central, o evento – que acontece das 10h às 15h – reunirá 202 animais de todas as idades à procura de um tutor. Serão 120 cães e 82 gatos em busca de um lar.

Desde 2017, aproximadamente 3 mil animais já encontraram uma nova família a partir da feira “Eu amo, eu adoto”, que acontece todo último domingo do mês no Parque Central. Aliás, desde este mês de março, Santo André ganhou outra feira de adoção, esta no Hospital Veterinário, todo segundo sábado de cada mês.

“Esta será a maior edição do ano até aqui, com 202 animais à procura de um tutor responsável. Realizamos um trabalho importante que visa dar segurança a cães e gatos abandonados ou que não têm um lar. Desta maneira, fica o convite: munícipe, vá até o Parque Central, conheça mais sobre o projeto, se encante por um dos animais disponíveis e aumente sua família”, sugere o secretário de Saúde, Pedro Seno.

LEIA TAMBÉM:

Feira de adoção de Santo André garante lar para 31 pets



Na edição de janeiro, 155 animais estavam para adoção, enquanto em fevereiro foram 171. Todos os pets disponibilizados na feira são vacinados e vermifugados. Os pets com mais de quatro meses são castrados. No entanto, no caso de não ter havido tempo hábil para castração do filhote, o mesmo é disponibilizado com um cadastro para que o procedimento seja realizado posteriormente em clínicas credenciadas pela Prefeitura.

No momento da adoção, os tutores recebem orientações sobre a adoção responsável, com o objetivo de assegurar a proteção, saúde e acolhimento desses animais.

O processo de adoção contribui para a redução do número de animais abandonados nas ruas, prevenindo agressões, acidentes de trânsito, maus tratos e crueldade. Para adotar, o interessado deve ter mais de 18 anos, apresentar o comprovante de endereço com o nome do proprietário, além dos documentos pessoais, como RG e CPF. O adotante passará por breve entrevista, inclusive com assinatura do termo de compromisso pela posse responsável.

Alternativa

Além da feira de adoção, os munícipes interessados em adotar um animal podem ir direto à Gerência de Controle de Zoonoses, na Rua Igarapava, 239, na Vila Valparaíso, de segunda a sexta, das 9h às 16h.