Feira de Vinil e teatro agitam fim de semana em shopping de Diadema

O Shopping Praça da Moça em Diadema preparou uma programação exclusiva para agradar a família inteira. Nos dias 29 e 30 de março, o centro de compras realiza uma nova edição da Feira de Vinil. Já no domingo a diversão está garantida para a criançada com o teatro infantil.

A feira contará com DVDs de shows e filmes icônicos do cinema, além de LPs e CDs clássicos, nacionais, internacionais e algumas raridades da música. Admiradores e colecionadores poderão conferir títulos de diversos gêneros, poderão comprar, vender e até trocar títulos com os expositores, além de conferir revistas musicais e livros antigos.

No dia 30 de março, a peça Mentes Divertidas agita toda a família. A apresentação trará personagens inusitados que mostrarão a importância das emoções na nossa rotina diária e como compreender cada uma delas.

A entrada na Feira de Vinil é gratuita e acontecerá no piso Araucária no sábado, dia 29, das 10h às 22h e no domingo, dia 30, das 14h às 20h. A apresentação de “Mentes Divertidas” acontecerá na praça de eventos do estabelecimento, sempre a partir das 15h e a entrada em ambos é gratuita.

Para Renata Paes, gerente geral do Shopping Praça da Moça, esse mix de eventos é pensado para agradar frequentadores de todas as idades. “É importante para nós proporcionar lazer de qualidade para toda a família, por isso procuramos conciliar eventos que atinjam diversos públicos", afirma Renata.

