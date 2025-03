Um passeio pelo futebol amador. Craques pioneiros. História documentada. São Bernardo em São João Clímaco. E o Estádio Fernandinho Simonsen.

Rubinho Freitas, professor e memorialista, é um jovem historiador do Memofut – Grupo Literatura e Memória do Futebol. Morou em São Bernardo e tem uma história ligadíssima à região. Sua missão: reunir e compor a história do futebol de várzea, homenageando seus clubes, dirigentes, jogadores, identificando antigos campos e estádios.

Rubinho reúne uma coleção única de fotos e documentos de inúmeros clubes amadores, de ontem e de hoje, a começar da Associação Atlética Recreativa Floresta, fundada pelos Irmãos Romano, de São Bernardo, em 14 de março de 1934.

INTERCÂMBIO

Houve um dia em que São Caetano cruzou o Ribeirão dos Meninos. Na extensão do bairro paulistano de São João Clímaco, o Cerâmica FC construiu o Estádio Fernandinho Simonsen. E o Tiro de Guerra de São Caetano, naquelas colinas paulistanas, treinou alguns milhares de atiradores.

Em entrevista à TV do Diário, Rubinho Freitas apresentou fotografias de clubes que antecederam a atual comunidade da Cidade Nova de Heliópolis. Onde hoje habitam e se organizam milhares de famílias existiram campos de futebol.

Eram tantos campos que a bola de um jogo desrespeitava limites e ia cair no espaço de outra partida, numa convivência harmoniosa que marcou época.

“Aquilo criava um ambiente de socialização. Mobilizada o bairro inteiro”, relata Rubinho, numa história em construção.

Ele calcula a existência, nos áureos tempos, de 30 clubes com seus 20 campos em Heliópolis. Vinham times de fora mandar seus jogos ali. O Estádio Fernandinho Simonsen ficava próximo ao Ribeirão dos Meninos.

O Floresta abre a lista. O que estava mais próximo da igreja do bairro.

“Não tivemos na capital paulista uma outra região com uma concentração tão grande de campos da várzea”, assinala Rubinho. Realidade que, à época, poderia se candidatar a fazer parte do Guinness World Records.

IRMÃOS ROMANO

Em sua jornada em busca de notícias sobre esse verdadeiro fenômeno do esporte, Rubinho Freitas cita Francisco Louzano, o Galego, que mora em São Caetano e que trouxe a informação da ligação da Associação Atlética Recreativa Floresta com São João Clímaco e São Bernardo.

O time foi formado pelos Irmãos Romano, família de São Bernardo proprietária de empresas de ônibus, quando a Via Anchieta era ainda um embrião. O trânsito passava pela Estrada das Lágrimas, também chamada Estrada Velha, o que explica a presença ali dos Romano, com as linhas intermunicipais São Paulo a São Bernardo.

Hoje, em São João Clímaco, uma das transversais da Rua Floresta se chama Rua Miguel Romano, fundador do Floresta.

A família Romano também fundou a Sociedade Esportiva Irmãos Romano, clube que disputou campeonatos profissionais da Federação Paulista. Para tal, construiu um estádio na Vila do Tanque, em São Bernardo, posteriormente adquirido pelo Volkswagen Clube e que hoje é espaço referência de atletismo mantido pela Prefeitura de São Bernardo.

NO AR

ROLA A BOLA. Rubinho Freitas na TV do Diário com a faixa da Associação Floresta, cedida por Francisco Delgado Falcon; e imagens aéreas de 1958 assinalando campos de futebol entre São João Clímaco e Vila Monumento: localizar o Estádio Fernandinho Simonsen, onde o Cerâmico FC mandava seus jogos

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Quinta-feira, 30 de março de 1995 – Edição 8974

MANCHETE – Governo eleva para 70% o preço do carro importado.

INDÚSTRIA – Nordon anunciava a abertura de 100 vagas. Empresa de Santo André superava dois anos de prejuízos.

SÃO BERNARDO – Jardim Ipê pedia rede de iluminação pública.

SÃO CAETANO – SESC criava reduto para amantes da ópera, com encontros de conversa sobre o tema com o maestro Roberto Manzo.

Reportagem: Heloísa Noronha.

EM 30 DE MARÇO DE...

1905 – Amiens, França, 28 – Realizaram-se hoje os funerais do escritor Júlio Verne.

1955 – Realizada a festa da cumieira do edifício central do conjunto que a Philips construía em Capuava, Mauá.

NOTA - A festa da cumeeira é uma tradição que celebra o final de uma etapa importante na construção de um telhado.

A Philips instalava duas fábricas em Capuava, destinadas à produção de lâmpadas e componentes para automóveis, como válvulas eletrônicas.

1960 - Fundado o Lar da Criança Emmanuel, em São Bernardo.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de São Bento do Sapucaí (1876), Jambeiro (1876) e Orlândia (1910).

Em Santa Catarina: Campos Novos, Capivari de Baixo, Cordilheira Alta, Coronel Martins, Macieira, Morro Grande, Ponte Alta do Norte, Sangão, São Cristóvão do Sul, São Domingos do Norte e Vargem Bonita.

E mais: Barrocas, Luís Eduardo Magalhães e São Francisco do Conde (BA), Ipojuca (PE), Itapemirim e Ponto Belo (ES), Pedra Branca (PB), Plácido de Castro (Acre), São Bento (MA) e São Gonçalo do Piauí (PI).

HOJE

Dia do Futebol Society.

Quarto Domingo da Quaresma

30 de março

Vamos comer e nos alegrar, porque este meu filho estava morto e voltou à vida.

Lucas 15,1-3.11-32.

