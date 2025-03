Fabinho cita reconstrução no Corinthians após título do Paulistão

Executivo de futebol do Corinthians, Fabinho Soldado exaltou o trabalho realizado pelo clube após o título do Paulistão, o primeiro troféu erguido pelo clube em seis anos. O profissional, que chegou para fazer parte da nova diretoria em janeiro do ano passado, afirma que a conquista ratifica o processo de reconstrução do elenco iniciado ainda em 2024.

"Preparamos o Corinthians para isso. O Corinthians é um time que precisa estar disputando campeonatos, e para isso a gente precisou fazer algumas modificações profissionais, investir em tecnologia. Só assim é possível montar uma equipe para que ela permaneça ganhando. É muito bom ganhar porque isso valida o que está sendo feito, mas independentemente dos resultados, sabemos que estamos fazendo um trabalho de reconstrução", disse o dirigente.

"Vamos continuar com ambição. Temos três campeonatos importantíssimos esse ano para que o Corinthians comece a gostar de ganhar e que a gente continue fortalecendo esse clube que nos deu uma oportunidade enorme de fazer o melhor", completou.

Fabinho foi o responsável por reformular o elenco. O plantel começou a dar frutos a partir da segunda janela de contratações do ano passado, quando chegaram nomes importantes, como o holandês Memphis Depay. O profissional parabenizou o trabalho de análise e citou o goleiro Hugo Souza, herói da conquista do Paulistão, como exemplo do que vem sendo feito no clube.

"Preciso fazer o futebol da forma que eu acredito. Fui um ex-atleta e me preparei muito para estar aqui. Também tenho uma equipe muito competente, não faço nada sozinho. O mérito dessa equipe também é para eles. Quando você traz um atleta como Hugo (Souza), que foi mal em Portugal, é muito difícil bancar tudo isso. Quando você consegue ser profissional e acreditar na pessoa e fazer um atleta que não era tão procurado volte ao mercado, com uma pré-convocação para a seleção brasileira, me deixa bastante entusiasmado para a gente continuar tendo coragem para fazer o que é o melhor para o Corinthians."

"Sabemos que o torcedor queria que chegasse mais atletas, mas a gente sabia que o mais importante era manter o elenco. Mesmo sem títulos no ano passado, os jogadores se valorizaram. Agora, com a conquista do Paulistão, as propostas vão surgir. Falo com o presidente que agora vamos viver um novo momento. É preciso ter tranquilidade. Como toda a equipe brasileira, vamos precisar fazer uma venda, mas o mais importante é manter o elenco."