Prévia da inflação de março fica em 0,64%, pressionada pelos alimentos

A prévia da inflação oficial de março, apurada pelo IPCA-15 (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15), ficou em 0,64%. O resultado foi pressionado principalmente pelo preço do grupo alimentos e bebidas. No acumulado de 12 meses, o índice soma 5,26%, acima da meta do governo, que tolera no máximo 4,5%.

Os dados foram divulgados ontem pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) . Apesar da alta em março, o resultado mostra desaceleração ante fevereiro, quando o IPCA-15 marcou 1,23%. Em março do ano passado, o índice apontava 0,36%.

Os nove grupos de produtos e serviços pesquisados pelo IBGE registraram aumento médio de preços em março. O de alimentos e bebidas teve alta de 1,09%, o que representa o maior impacto no IPCA-15: elevação de 0,24 ponto percentual (p.p.). Em fevereiro essa variação tinha sido de 0,61%.

Especificamente a alimentação no domicílio subiu de 0,63% em fevereiro para 1,25% em março. Já a alimentação fora de casa acelerou de 0,56% para 0,66%.

O ovo de galinha, com alta de 19,44%, foi o poduto que mais pressionou o índice. Em seguida veio tomate (12,57%), mamão: 15,19%, café moído (8,53%) e refeição fora de casa (0,62%).

A inflação dos alimentos é uma das principais preocupações atuais do governo, que tomou medidas para conter aumentos, como a redução de imposto de importação de itens como o café.