Grande ABC envia 88,6 mil declarações de Imposto de Renda

A entrega de declarações do IRPF (Imposto de Renda Pessoa Física) completou dez dias. Os contribuintes do Grande ABC enviaram 88.610 documentos até a zero hora dessa quinta-feira (27). O número equivale a 9,08% da expectativa da Receita Federal, que estima a remessa total da região em 975.546.

LEIA MAIS: Imposto de Renda 2025: veja como baixar programa ou declarar online

A cidade com maior número de declarações enviadas até agora é São Bernardo, com 26.689, seguida por Santo André (25.100), Mauá (14.745), Diadema (12.383), São Caetano (4.689), Ribeirão Pires (3.663) e Rio Grande da Serra, com 1.343.

O número representa a mobilização inicial dos moradores das sete cidades, mas especialista aponta que a adesão poderia ser ainda maior. De acordo com o profissional de contabilidade e tributação Mafrys Gomes, muitos contribuintes ainda estão aguardando a liberação completa dos dados da declaração pré-preenchida, que só estará disponível a partir de 1º de abril.

“A Receita Federal disponibiliza esse recurso para facilitar o preenchimento e evitar erros, então muitos preferem esperar para reduzir as chances de inconsistências e retificações”, explica Gomes.

Os contribuintes ainda têm um longo prazo para acertar as contas, já que a entrega vai até o dia 30 de maio. Entretanto, a Receita recomenda não deixar para a última hora, para evitar imprevistos.

Estão obrigados a enviar a declaração as pessoas que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 33.888 (antes R$ 30.639,90, nas regras do ano passado), assim como aquelas que obtiveram receita bruta da atividade rural acima de R$ 169.440. Estão isentas aquelas com até dois salários-mínimos mensais durante 2024, salvo se enquadrarem em outro critério de obrigatoriedade.

LEIA MAIS: Imposto de Renda 2025: veja datas, regras e como se preparar

A declaração poderá ser feita por meio do programa gerador, disponível no site da Receita Federal, ou pelo sistema Meu Imposto de Renda, aplicativo para celulares e tablets, com acesso a partir do dia 1º de abril, e que exigirá autenticação via Plataforma gov.br (níveis ouro ou prata).

Antes de enviar a declaração, a Receita recomenda que os contribuintes organizem seus documentos com antecedência, para evitar contratempos. Quem não entregar no prazo fixado, está sujeito a uma multa mínima de R$ 165,74 e a um valor máximo correspondente a 20% do imposto devido.

MAIOR ISENÇÃO

Já está no Congresso o projeto de lei do governo federal que isenta do pagamento de Imposto de Renda pessoas com renda até R$ 5.000 mensais a partir de 2026. As centrais sindicais pedem ainda a não incidência do tributo sobre a PLR (Participação nos Lucros ou Resultados). Nesta semana sindicalistas se reuniram com os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, no Palácio do Planalto. (com ABr)