Imposto de Renda 2025: veja datas, regras e como se preparar

A temporada de declaração do Imposto de Renda 2025 está prestes a começar, e os contribuintes devem ficar atentos ao cronograma da Receita Federal. Embora a data exata ainda não tenha sido divulgada, o prazo deve seguir o padrão dos últimos anos, iniciando-se em meados de março e se estendendo até o final de maio.

O que muda na declaração deste ano?

Uma das principais novidades esperadas para este ano está na tabela de isenção, que deve ser ajustada devido às recentes mudanças promovidas pelo governo federal. Em 2024, estavam obrigados a declarar aqueles que tiveram rendimentos tributáveis acima de R$ 30.639,90 no ano anterior. Para 2025, esse limite pode subir, refletindo a correção da tabela do IR.

Quem deve declarar?

Os critérios gerais para obrigatoriedade da declaração incluem:

- Rendimentos tributáveis acima do limite estabelecido pela Receita Federal;

- Recebimento de rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados na fonte acima de R$ 40 mil;

- Possuir bens e direitos que, somados, ultrapassem R$ 300 mil;

- Realizar operações em bolsa de valores acima do limite determinado.

Como se preparar?

Para evitar transtornos, é recomendável reunir documentos com antecedência. O informe de rendimentos fornecido por empregadores, bancos e instituições financeiras é essencial para preencher a declaração corretamente. Além disso, despesas com saúde, educação e contribuições previdenciárias também devem ser organizadas.

Quem entrega a declaração no início do prazo e sem erros tem maiores chances de receber a restituição nos primeiros lotes. Por isso, a recomendação é se antecipar e conferir todas as informações antes do envio.

A Receita Federal deve divulgar os detalhes finais sobre o Imposto de Renda 2025 na primeira quinzena de março. Até lá, a dica é começar a reunir a documentação necessária para evitar contratempos.