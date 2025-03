A velha estrada. Seguia até Mogi das Cruzes. Teve até ramal ferroviário. Hoje homenageia um soldado.

Por aqui passava um trenzinho

Texto: Pedro Manoel Cordeiro

A Avenida Francisco Monteiro é uma das principais de Ribeirão Pires. Por ela ia e vinha o trenzinho da pedreira Santa Clara. A Avenida ocupa um vale e começa no Centro da cidade. Foi conhecida como Estrada Pública Ribeirão Pires/Mogi das Cruzes, conforme escritura datada de abril de 1957 – o documento a define como pertencente à Zona Rural de Ribeirão Pires.

A velha estrada recebe o nome de Francisco Monteiro pela Lei nº 257, de 1959. O soldado Francisco Monteiro não tem parentesco com a família dos Monteiro do Parque Aliança. O homenageado foi praça do regimento da Polícia de Ribeirão Pires.

Francisco Monteiro ficava lotado no quartel da parte alta da cidade. Era subordinado aos delegados Antonio Leite de Figueiredo e Francisco Paulo Carpinelli.

Convocado para lutar por São Paulo na Revolução Constitucionalista de 1932, Francisco Monteiro veio a falecer em combate na cidade de Buri, no interior de São Paulo.

João Netto Caldeira, em seu monumental “Álbum de São Bernardo”, relaciona outros combatentes residentes na região. O único a ser morto no conflito foi Francisco Monteiro.

NOTAS DA MEMÓRIA

1 – Desafio: descobrir uma foto do herói Francisco Monteiro.

2 – Quem for dia 4 ao encontro dos memorialistas de Ribeirão Pires, e descer na estação ferroviária, terá oportunidade de caminhar pela Avenida Francisco Monteiro até a antiga Chácara Pérola da Serra, local da reunião.

Crédito das fotos 1, 2, 3 e 4 – Acervo: Associação Pró-Memória de Ribeirão Pires (fotos antigas); Pedro Manoel Cordeiro (fotos atuais)

ONTEM E HOJE. Legenda preparada pelo Pedro Cordeiro: as fotos mostram as diferenças ocorridas ao longo da Avenida Francisco Monteiro, que vem se tornando num forte corredor comercial

NAS ONDAS DO RÁDIO

GRANDE ABC E VOCÊ

“Memória” vai até as cozinhas das décadas de 1950 e 1960.

Fogões a lenha enormes, com um sabor inesquecível das refeições.

Coadores de pano sobre os bules de café.

As brasas do fogão que alimentavam os ferros de passar roupa.

Paneleiros anexados à parede.

Geladeiras: poucos tinham o privilégio de ter uma.

Casas pequenas e simples, quintas enormes com hortas, galinheiros, pomares e muita diversão para os pequenos.

Parece impossível viver daquele jeito, e como éramos felizes!

Reconheçamos: aquela vida foi o alicerce para chegarmos até hoje.

Produção, apresentação e texto de abertura: José Carlos Pereira, que fez história na Publicidade do Diário. Consultora musical: Marilza Cunha Pereira. Amanhã, sábado, a partir das 7h da manhã. Rádio ABC AM (1570) e FM (81.9).

QUINTA AVENIDA

Faltou energia elétrica nos estúdios da Rádio 365, semana passada. As gravações com o cantor Johnny Hartmann, o “Sinatra Negro”, ficaram para esta edição.

Produção e apresentação: Ronaldo Benvenga. Hoje, meio-dia, com reapresentação na segunda-feira, no mesmo horário. Rádio 365 News – www.radio365.com.br/radio-365-news

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Terça-feira, 28 de março de 1995 – Edição 8972

MANCHETE – Guerra de preços para montadoras. Empresas não aceitavam reajuste das autopeças.

IMPRENSA – Diário inaugurava a rotativa mais moderna do Brasil: alemã Unimar 4/28 na nova divisão industrial do jornal, na Vila Sacadura Cabral, “totalmente computadorizada”.

SÃO BERNARDO – Prefeito Demarchi anunciava a privatização próxima da Agesbec (Armazéns Gerais e Entrepostos).

BILLINGS – Passeata contra a poluição.

PONTO DE VISTA – Hoje, quem descumpre as normas de segurança não sofre punição.

Artigo: Valdecírio Teles Veras, advogado em Santo André e amigo da Memória.

FUTEBOL – No Estádio Bruno Daniel, Santo André 1, Portuguesa Santista 1, pelo Grupo A-2 do Campeonato Paulista.

Em Jundiaí, Paulista 0, São Caetano (o Azulão) 1, pelo A-3.

Em Tanabi, Tanabi 2, EC São Bernardo (o Esporte) 1, pelo B-1.

AUTOMOBILISMO – 24º GP Brasil de Fórmula 1, domingo, em Interlagos, vitória de Gerhard Berger, da Aut/Ferrari.

MEMÓRIA – Lançado o número 12 da revista Raízes, pela Assessoria de Comunicação da Prefeitura de São Caetano. Artigo principal: História Política, de Henry Veronesi – e como escrevia bem o saudoso Dr. Henry.

EM 28 DE MARÇO DE...

1905 – Anúncio: permuta-se uma fazenda de café na futurosa zona de Bauru, com 16 mil pés de café, 200 alqueires de terra, por uma boa casa em São Paulo. Dirigir carta para Francisco Alvarenga, caixa do correio 668.

1955 – Pelo torneio triangular realizado em São Caetano, São Bento local 1, Juventus 2. O primeiro gol do Juventus foi obra do goleiro e do vento. Oceania, goleiro juventino, jogou uma bola para o meio de campo, o vento levou-a até as redes são-benditas, sem que qualquer outro jogador a tocasse.

O Estádio Anacleto Campanella passaria a ser conhecido como o estádio dos Ventos Uivantes.

Pelo Campeonato Brasileiro de Seleções, no Pacaembu, Paulistas 3, Cariocas 1 – primeiro jogo da final.

Encerrados os II Jogos Panamericanos, no México. Brasil fica em quarto lugar na classificação final, depois dos EUA (campeões), México e Chile.

1965 - Inaugurada exposição de maquetes de obras públicas na Escola Industrial Júlio de Mesquita, em Santo André (cf. NS, 1-4-1965).

1970 - Serviço Dentário Municipal de São Bernardo recebia o nome de Dr. Antonio Nascimento, em homenagem ao primeiro dentista da Prefeitura, admitido após a reconquista da emancipação político-administrativa.

HOJE

Dia do diagramador e do Revisor. Vida longa aos parceiros Eder, Paulinho, André e Agostinho, sustentáculos desta página Memória.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Dobrada, Embu-Guaçu, Guzolândia, Juquitiba, Queiroz e Uchoa.

No Estado de Sergipe: Gararu, Indiaroba, Itaporanga d''Ajuda e Muribeca.

E mais, Alto do Rodrigues (RN), Augusto Corrêa (PA), Campos dos Goytacazes (RJ), Charqueadas e Rondinhas (RS), e Tutóia (MA).

SANTA DO DIA

Gisela da Baviera

Arte: Paulo César Nunes