Obituário - 28 de março de 2025

SANTO ANDRÉ

Benedito Vinhas, 101. Natural de São José dos Campos (SP). Residia na Vila Alice, em Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ignez Bertassoni Palma, 90. Natural de Itápolis (SP). Residia no Jardim das Maravilhas, em Santo André. Pensionista. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Olga Stoicov da Silva, 87. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 23, em Santo André. Cemitério de Vila Formosa, na Capital.

Maria Guimarães Santos, 86. Natural de Santa Rita de Caldas (Minas Gerais). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Osmar Giacherini, 83. Natural de Santo André. Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 23. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

José dos Santos, 77. Natural de Ituaçu (Bahia). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Paulo Aparecido Ferreira, 75. Natural de Pirapozinho (SP). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Angelo dos Santos, 73. Natural de Nepomuceno (Minas Gerais). Residia no Jardim Riviera, em Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Generosa Amélia da Silva, 78. Natural de Ouricuri (Pernambuco). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 23, em Diadema. Cemitério do Baeta.

SÃO CAETANO

Edileusa Souza Blanco, 78. Natural de Cubatão (SP). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 23, em Santo André. Cemitério das Lágrimas.

DIADEMA

Carmen Dias de Oliveira, 94. Natural de São Francisco de Paula (Minas Gerais). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 23. Memorial Jardim Santo André.

José Maria de Oliveira, 79. Natural de Presidente Bernardes (MG). Residia no Centro de Diadema. Dia 23, em Diadema. Jardim da Colina.

Aureliano Batista Novaes, 76. Natural de Pirajuí (SP). Residia no bairro Taboão. Dia 23. Cemitério Municipal de Diadema.

Ana Maria de Novais Souto, 70. Natural de Soares (Bahia). Residia no Jardim Melo, em São Paulo. Dia 23, em Diadema. Crematório Vila Alpina.

Juliana Alves da Costa, 66. Natural de Ipanema (MG). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 23. Cemitério Municipal de Diadema.

Valdir Lameze, 66. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Diadema. Dia 23, em Santo André. Jardim da Colina.

Jair Rosa Novais, 59. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 23. Vale da Paz.

Ana Paula Gonzaga, 48. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 23. Cemitério Municipal de Diadema.

Rosângela Donizeti Conde Caetano, 48. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Paraíso Polvilho, em Cajamar. Dia 23, em Diadema. Cemitério Municipal de Cajamar (SP).

MAUÁ

José Miguel, 82. Natural de Santa Margarida (Minas Gerais). Residia na Vila Carlina, em Mauá. Dia 23, em Diadema. Cemitério Santa Lídia.

RIBEIRÃO PIRES

Tereza Ferreira Brito da Conceição, 100. Natural do Riachão do Dantas (Ceará). Residia no Pilar Velho, em Ribeirão Pires. Dia 23. Cemitério São José.

Sandra de Oliveira Alves da Silva, 44. Natural de Ribeirão Pires. Residia no bairro Soma, em Ribeirão Pires. Dia 23. Cemitério São José.