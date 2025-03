Obituário - 27 de março de 2025

SANTO ANDRÉ

Jeremias da Costa, 91. Natural de Portugal. Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 22. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Marlene Perroni Bastos, 84. Natural de Ribeirão Preto (SP). Residia no bairro Santa Maria, em Santo André. Dia 22. Pensionista. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rute Selli, 84. Natural de Santo André. Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 22. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Irineu Vallini, 83. Natural de Santo Antonio de Posse (SP). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 22. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Joanna Olivier, 83. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santa Maria, em Santo André. Dia 22. Jardim da Colina.

Maria Tereza Ramos Ribeiro, 79. Natural de Chavantes (SP). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Eduardo Leopoldino, 74. Natural do Espírito Santo do Pinhal (SP). Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Valdir de Oliveira, 74. Natural de Santo André. Residia na Vila América, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Manoel Dantas dos Reis, 73. Natural de Santa Brígida (Bahia). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Artur Geraldo Quintes, 69. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 22, em Santo André. Jardim da Colina.

Rosângela Pires de Toledo, 63. Natural de Santo André. Residia na Vila Alice, em Santo André. Dia 22. Memorial Jardim Santo André.

Rubens da Silva, 61. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Progresso, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sueli de Oliveira de Souza, 56. Natural de Santo André. Residia na Vila Mazzei, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Lucas Vicente de Almeida, 29. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Elias Volcow, 87. Natural de Pompéia (SP). Residia no bairro Anchieta, em São Bernardo. Dia 22. Memorial Jardim Santo André.

Ana Maria Ferro, 71. Natural de Catanduva (SP). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério do Baeta.

Antonio Donizette Silvestrini, 66. Natural de Valentim Gentil (SP). Residia no Jardim das Oliveiras, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério do Baeta.

Alex Sandro Souza da Silva, 50. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério do Baeta.

Felipe Carneiro de Lima, 37. Natural de Boa Viagem (Ceará). Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério do Baeta.

SÃO CAETANO

Shirley Rabetti Ribeiro, 81. Natural de São Caetano. Residia no Parque São Rafael, em São Paulo. Dia 22. Cemitério das Lágrimas.

Esvani Regina Rossafa da Silva, 70. Natural de Mandaguari (Paraná). Residia no bairro São José, em São Caetano. Dia 22. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Feidel Albert, 79. Natural da Áustria. Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 22. Cemitério Municipal de Diadema.

Geraldo dos Santos, 78. Natural do Serro (Minas Gerais). Residia no bairro Taboão. Dia 22, em Diadema. Vale da Paz.

Helenita Nery da Silva, 76. Natural de Jequié (Bahia). Residia no Parque Dorotéia, em São Paulo. Dia 22, em Diadema. Cemitério Campo Grande, em Santo Amaro, Capital.

Ivandeilde Augusto da Silva, 72. Natural de São Lourenço da Mata (Pernambuco). Residia em Rio das Pedras (SP). Dia 22, em Diadema. Cemitério Municipal de Itupeva (SP).

Jurandir da Silva Firmino, 72. Natural de Santo André. Residia no bairro Eldorado. Dia 22. Vale da Paz.

Luzia Ferreira dos Santos, 62. Natural de Areia (Paraíba). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 22. Cemitério Municipal de Diadema.

RIBEIRÃO PIRES

Maria de Lourdes da Silva, 78. Natural de Delfim Moreira (Minas Gerais). Residia na Ponte Seca, em Ribeirão Pires. Dia 22, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Ailton Gomes da Silva, 55. Natural da União dos Palmares (Alagoas). Residia no Distrito Palmeiras, em Suzano (SP). Dia 22, em Ribeirão Pires. Vale da Paz, em Diadema.