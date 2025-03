Moeda Pet acontece em novo local do Parque Central, em Santo André

A edição mensal do programa Moeda Pet no Parque Central, em Santo André, será realizada neste sábado (29), das 9h às 13h, mas em um novo local. Em vez de ser em frente à entrada principal, agora a iniciativa passa a ocorrer no bolsão de estacionamento interno do parque, que é de uso exclusivo dos funcionários. A entrada é pela Rua Gamboa, perto da Praça Kantal Yasbek.

A mudança foi projetada para melhorar a recepção dos participantes, que, em 95% dos casos, vão de carro.

Cada munícipe pode levar até três quilos de garrafas PET, para trocar pela mesma proporção de ração. Um quilo do material plástico equivale a 20 garrafas de dois litros, 25 de um litro ou 36 de 600 ml.

Em janeiro e fevereiro deste ano, a Secretaria de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, por meio do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André), já arrecadou mais de 1,5 mil quilos de garrafas (30 mil unidades) e ração. Quem participar do programa também tem a opção de doar a ração para ONGs.

Além da edição exclusiva no Parque Central, todo último sábado do mês, o Moeda Pet está presente nas 31 comunidades andreenses que são beneficiadas pelo programa Moeda Verde, cujo objetivo é incentivar que a população troque recicláveis por alimentos do tipo hortifrúti. A programação completa das iniciativas está disponível em www.semasa.sp.gov.br/moedaverde.