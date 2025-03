Enquete: qual show você está mais ansioso para ver no Lollapalooza 2025?

Falta apenas um dia para começar um dos maiores festivais de música do País. A 12° edição do Lollapalooza Brasil 2025, que começa nesta sexta-feira (28) e vai até domingo (30), traz mais de 70 atrações destruídas pelos quatro palcos. Olivia Rodrigo, Shawn Mendes, Justin Timberlake, Rüfüs Du Sol e Alanis Morissette estão entre os headliners do evento. Vote no fim da matéria!

Novos astros da música também compõem o line-up, como Tate McRae, Benson Boone. O músico britânico Michael Kiwanuka e a banda Foster the People também estão entre as atrações. Os destaques brasileiros ficam por conta do grupo Sepultura, da superestrela Jão e das artistas Drik Barbosa e Marina Peralta. Os grupos Terno Rei, Jovem Dionísio e Dead Fish complementam o line-up.

Os portões do evento abrem às 11h, com abertura do Lolla Lounge (área VIP do festival), às 12h. Para quem desejar chegar mais tarde, a última entrada no Autódromo será às 22h30 e o encerramento está previsto para 1h. A entrada e saída dos fãs será pelos portões A e G.

Seja ao vivo ou pela televisão, quais artistas você está mais ansioso para assistir no Lollapalooza Brasil 2025?