Fresno anuncia data de versão deluxe do álbum 'Eu Nunca Fui Embora'

Manter uma banda na ativa há 25 anos não é uma tarefa fácil. Para a Fresno, que segue sua trajetória musical sem hiatos, a reinvenção de sonoridade e a constante aproximação com o seu público são algumas das suas virtudes mais notáveis na cena do rock nacional. A banda formada por Lucas Silveira (voz e guitarra), Vavo (guitarra) e Guerra (bateria) promove, atualmente, o disco Eu Nunca Fui Embora (2024) e se prepara para dividir um novo pedaço da era ENFE com seus fãs. No dia 4 de abril, o álbum ganha uma edição deluxe em todas as plataformas de streaming de áudio (faça o pré-save aqui).

A nova variante do projeto contará com sete faixas bônus, incluindo o cover de Disk Me, de Pabllo Vittar; e registros ao vivo da turnê do álbum. Músicas como Camadas e Eu Nunca Fui Embora foram retrabalhadas em versões chamadas Sabor Churrasco, com uma pegada mais intimista. “Normalmente, em versões acústicas, a gente fica pensando em deixar as coisas mais lentas com piano, orquestrações e, às vezes, até dar uma desconstruída. A ideia do que chamamos de ‘Sabor Churrasco’ é que elas soassem como se elas estivessem sendo tocadas em um churrasco mesmo, só com voz e violão, ainda mais cruas que uma versão acústica”, conta Lucas Silveira, vocalista da banda.

Outra novidade do relançamento do repertório é a versão alternativa de Se Eu For Eu Vou Com Você, parceria com o NX Zero, que ganha um formato apenas com vocais de Lucas e com produção musical completamente diferente da já apresentada no primeiro corte do disco.

Eu Nunca Fui Embora é o décimo álbum de estúdio da Fresno, responsável por marcar a fase mais madura da banda e um novo passo para parcerias criativas. Neste registro, os músicos contam com participações de Pabllo Vittar, Chitãozinho e Xororó, NX Zero, Dead Fish e CATTO.

Tracklist de Eu Nunca Fui Embora Deluxe:

1. “Se Eu For Eu Vou Com Você (Alt Version)”

2. “Eu Nunca Fui Embora (Sabor Churrasco)”

3. “Camadas (Sabor Churrasco)”

4. “Disk Me”

5. “Era Pra Sempre (Live Bootleg)”

6. “Eu Nunca Fui Embora (Live Bootleg)”

