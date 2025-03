Lexa retoma carreira após morte da filha: Estou ansiosa para encontrá-los

Lexa está de volta aos palcos! Na última quarta-feira, dia 26, a cantora compartilhou nas redes sociais que está pronta para voltar ao trabalho e encontrar os fãs. Como você acompanhou, em janeiro de 2025, a artista precisou cancelar sua agenda de trabalho após o diagnóstico de pré-eclâmpsia aos seis meses de gestação.

Ao publicar um vídeo repleto de momentos de seus shows, Lexa escreveu:

Vamos trabalhar. Tô ansiosa para encontrá-los!

Infelizmente, em fevereiro de 2025, Lexa precisou passar por um parto prematuro, aos seis meses de gestação. Sofia, primeira filha da cantora, fruto do noivado com Ricardo Vianna, morreu poucos dias após o nascimento. Após revelar a notícia e receber o apoio de famosos e anônimos, o casal fez uma viagem pela África do Sul.