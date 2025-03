Filme ‘Billings 100 Anos’ revisita a história da represa

Em um marco histórico para o Grande ABC e o restante da Região Metropolitana de São Paulo, o documentário Billings 100 Anos – Desafios e Reflexões, dirigido por Felipe Cabello, chega ao público para contar a trajetória de um dos maiores reservatórios de água do Brasil. O filme de 30 minutos será lançado nesta quinta-feira (26), exatamente na data que celebra o centenário da Represa Billings, com exibição especial, às 19h, no Teatro Elis Regina, em São Bernardo. A produção visita o passado, analisa os desafios do presente e busca soluções efetivas e propõe uma reflexão para o todos: O que queremos para os próximos 100 anos?

Billings 100 Anos revisita a criação da Represa Billings, uma obra monumental que transformou São Paulo. Da visão inovadora de Asa White K. Billings à grandiosidade da Usina Henry Borden, o documentário mergulha na história, explorando sua importância para o desenvolvimento da cidade e os desafios enfrentados ao longo de um século. Com depoimentos de especialistas, ambientalistas e comunidades indígenas que dependem da represa, a obra não apenas reflete sobre os impactos ambientais e sociais, mas também busca soluções para sua preservação. Mais do que um resgate histórico, este filme é um chamado à consciência coletiva: Os 100 anos da represa Billings, são motivo de comemoração?

O lançamento terá a presença do diretor Felipe Cabello, especialistas na área ambiental e representantes de organizações ligadas ao meio ambiente e ao planejamento urbano. Além da exibição do filme, o público terá a oportunidade de participar de bate-papo com a equipe e convidados, promovendo um debate essencial sobre o futuro da Represa Billings e seu papel no abastecimento e na sustentabilidade da Grande São Paulo. O evento é gratuito. Mais informações no site www.billings100anos.com.