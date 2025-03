Carlinhos Alves deixa fase instável para trás e foca acesso com Azulão

Em fase de preparação final para o mata-mata da Série A-4 do Paulista, o São Caetano tenta esquecer as últimas rodadas da etapa de classificação. O time vem de série de quatro jogos sem vitórias (uma derrota e três empates), mas, segundo o técnico Carlinhos Alves, o que aconteceu fica para trás nas quartas de final.

“Agora começa um novo campeonato para todos os times. Claro, temos que melhorar alguns pontos fracos em relação às últimas partidas e aprimorar no que somos fortes, mas só pensamos no mata-mata e no acesso”, diz ele.

O Azulão finalizou a primeira fase na terceira posição, com 26 pontos, e agora encara o Nacional (sexto), pelas quartas. “O balanço geral é positivo. Acabamos perdendo uma posição nas últimas rodadas, mas vamos pegar um adversário da Capital, o que diminui o desgaste que teríamos em caso de longas viagens e é de suma importância nessa altura do campeonato”, explica o treinador.

As quartas de final são definidas em duelos de dois jogos. Por ter uma campanha melhor, o time da região, além de decidir a eliminatória no Estádio Anacleto Campanella, como mandante, precisa somente do empate no placar agregado para se garantir entre os quatro melhores da divisão.

“Temos um time muito ofensivo, e vamos para vencer. Mas não podemos nos desesperar se o resultado não for positivo. O regulamento está com o São Caetano, não podemos nos esquecer, e vamos nos aproveitar disso se for preciso”, completa Alves.

O primeiro jogo das quartas de final já acontece neste sábado (29), às 15h, no Estádio Nicolau Alayon.

