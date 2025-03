Corinthians x Palmeiras pelo Paulistão: onde assistir e prováveis times

Corinthians e Palmeiras fazem a grande final do Campeonato Paulista na noite desta quinta-feira (27), às 21h35, na Neo Química Arena, na Capital. O Timão tem a vantagem de realizar o segundo jogo da decisão em casa por fazer uma campanha melhor ao longo do Estadual.

O Alvinegro levou a melhor no Dérbi na partida de ida e venceu por 1 a 0, com gol do atacante Yuri Alberto, no Allianz Parque. Com o resultado, o time da casa precisa de um empate para sair da fila e voltar a levantar um troféu após seis anos. Pelo lado do Palmeiras, o time precisa vencer por dois gols de diferença para garantir o tetracampeonato. Em caso de empate no placar agregado, a decisão será na disputa de pênaltis.

A final marca o encontro dos dois maiores campeões do Paulista. O Timão é o que mais levantou o título, com 30 conquistas, e o Alviverde vem logo atrás, com 26. Nos últimos dez anos, duas finais foram disputadas entre os rivais. Em 2018, quem levantou o troféu foi o Corinthians, enquanto o Verdão levou a melhor em 2020.

Nesta semana, os clubes tiveram o retorno de atletas convocados na Data Fifa. Visando uma rápida preparação para a decisão, o Verdão fretou voos para adiantar a volta de Richard Ríos, Piquerez, Emi Martínez, Facundo Torres, Weverton e Estêvão, todos estavam fora do País em compromissos com suas seleções. Pelo Corinthians, que adotou a mesma estratégia do rival, os convocados foram Memphis Depay, Felix Torres, José Martinez, André Carrillo e Romero.

Detalhes da partida:

- Dia e horário: quinta-feira, 27 de março, às 21h35 (de Brasília).

- Local: Neo Química Arena, na Capital.

- Onde assistir: Record, TNT, MAX, Cazé TV, Uol Play, Nosso Futebol e Zapping TV.

Prováveis escalações:

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Félix Torres e Angileri; José Martínez, André Carrillo, Raniele e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.

Técnico: Ramón Díaz.

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha (Mayke), Murilo, Micael e Piquerez; Emi Martínez, Richard Ríos e Raphael Veiga; Estêvão, Facundo Torres (Mauricio) e Vitor Roque.

Técnico: Abel Ferreira.

LEIA MAIS