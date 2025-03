Ovos de Páscoa ficam 9,5% mais caros em 2025 e acumulam alta de 43%

Um levantamento preliminar feito pela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) indica que os ovos de chocolate estão 9,52% mais caros neste ano. A alta é menor do que a registrada em 2024, quando esses produtos tiveram avanço de 10,33% nos preços às vésperas da Páscoa.

Com a elevação registrada neste ano de 2025, a alta acumulada dos ovos de Páscoa nos últimos três anos chegou a 43%.

Ainda segundo a sondagem, o chocolate teve alta de 27,09% neste ano.

Já os bombons tiveram aumento de 13,58%.

Outro produto muito consumido durante o período da Páscoa, o bacalhau ficou 3,91% mais caro em relação ao ano passado.

"O aumento dos custos de produção do chocolate é o principal motivo da elevação dos preços nos últimos anos. Questões climáticas causaram queda na oferta mundial do Cacau, disparando o preço desse importante insumo nos últimos três anos", diz em nota Guilherme Moreira, coordenador do Índice de Preços ao Consumidor da Fipe (IPC-Fipe).

Alta prevista

Reportagem publicada pelo Estadão neste mês já havia antecipado a alta de cerca de 10% dos ovos em relação ao ano passado. O avanço reflete, entre outros fatores, a elevação de 200% em dólar do cacau, que atingiu a maior cotação em 50 anos no mercado internacional.

Dados da Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Amendoim e Balas (Abicab) indicam que foram produzidos neste ano 45 milhões de ovos, volume 22,5% menor do que no ano anterior, quando foram fabricadas 58 milhões de unidades.

Por outro lado, a variedade de outros produtos que também levam chocolate na sua composição aumentou de 611 tipos em 2024 para 803 neste ano, alta de 31,5%.