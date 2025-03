Zé Felipe celebra quatro anos de casamento com Virginia Fonseca

Nesta quarta-feira, 26, Zé Felipe abriu um álbum de fotos repleto de momentos encantadores ao lado de Virginia Fonseca e se declarou para a amada em celebração ao aniversário de quatro anos de casamento. Na data especial, o cantor escreveu um longo e apaixonado texto, recheado de palavras carinhosas e juras de amor à esposa.

Ele começa lembrando do dia em que subiram ao altar: "26 de março de 2021, nossa união foi oficializada com sorrisos e na fé que construíamos uma vida inteira juntos. Assim temos feito e será. Ainda lembro da sensação de te ver pela primeira vez, do frio na barriga e das minhas mãos suando. Lembro de você vestida de branco e de cada momento que vivemos juntos."

Em seguida, completou: "O destino é generoso e nos encontramos cheios de amor e sonhos na hora certa. Obrigado por quatro anos de companheirismo, quatro anos que multiplicamos nosso amor. Eu diria É (risos), ou melhor... SIM, todos os dias e por todas as vidas. Te amo, meu amor!"

Virginia compartilhou a publicação em seus Stories e agradeceu: "Que deus nos abençoe sempre!!! Te amo."