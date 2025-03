Zé Felipe fala sobre apoiar os gostos dos filhos: Criança é criança e isso não muda nada

Zé Felipe usou as redes sociais para interagir com seguidores. Através de uma caixinha de perguntas no Instagram, o cantor comentou sobre a paixão da filha, a pequena Maria Alice, por super-heróis.

Um internauta questionou justamente sobre como ele e Virginia Fonseca lidam com esse lado da pequena e se recebem críticas. O papai babão afirmou que acha lindo:

- Acho lindo. Criança tem que brincar mesmo. Floflo gosta de princesa e Maria Alice gosta de herói. Nós compramos fantasia para ela do Homem-Aranha, do Hulk e a Flolo ama Cinderela. É isso! Cada um tem um gosto, não tem de ligar. Criança é criança e isso não muda nada.

Em outra pergunta que recebeu, Zé Felipe dessa vez aborda o inverso. O marido de Virginia garante que apoiará o filho, José Leonardo, caso ele queira usar fantasias de princesas. Ele ainda afirma que quer que os filhos tratem todos bem, independente do que eles queiram usar ou fazer:

- Minha preocupação é meus filhos nunca humilharem ninguém, tratarem todo mundo bem, o resto que se f**a. Quer qual? Branca de Neve, Barbie, Bela Adormecida? Suzi? Nem sei se existe mais, mas vambora. Lógico que eu não vou chegar e vou falar assim toma, meu filho, uma boneca. Mas [de falar] papai, quero uma boneca, vamos embora. Quer que eu brinque com você? Eu vou brincar.

Ele ainda segue, dizendo que apoiará os filhos em casa, independente do que falarão na rua:

- Apoio dentro de casa vai ter, que sei que na rua tem muita gente preconceituosa, muita gente, isso para mim é o de menos. O apoio da família, meus filhos sempre vão ter independentemente de o que gosta, o certo é pelo certo. Isso aí para mim [o menino querer um dia se vestir de princesa] para mim é nada.