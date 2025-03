Primeira festa de Anitta teve atração internacional, ritual e presença de affair

Na última terça-feira, dia 25, aconteceu a primeira das quatro festas planejadas por Anitta para comemorar seu aniversário de 32 anos de idade, que ela celebra no dia 30 de março. Em uma comemoração intimista, apenas para familiares e amigos, a festa foi recheada de boas energias e rolou na casa da cantora, no Rio de Janeiro.

A começar pelo fato de a primeira festa já ter sido de arrasar, com uma atração internacional. O cantor norte-americano Krishna Das é conhecido por suas performances no estilo devocional hindu, o kirtan. Além disso, ela celebrou em um ritual a chegada do outono, como mostrou em suas redes sociais.

De acordo com informações do jornal Extra, entre os convidados da festa estavam Ian Bortolanza, empresário e novo affair da cantora. Os dois foram fotografados juntinhos no Carnaval deste ano, na Sapucaí, no Rio de Janeiro, e hoje em dia, ele já aparece nas redes sociais de Anitta.

A cantora compartilhou em seu Instagram um carrossel de fotos da celebração e em uma delas ainda aparece a ex-BBB Bruna Griphao. Na legenda da publicação, ela escreveu: Como vocês sabem, eu amo celebrar meu aniversário. Esse ano decidi fazer uma semana inteirinha de festa, demonstrando o quanto estou grata pela minha vida. Gratidão a todos da equipe do Krishna Das, a minha família, meus amigos e todos que se juntaram hoje nessa vibração incrível. Meu coração está transbordando de felicidade, gratidão e amor incondicional. E bora se preparar, que amanhã tem mais festa, e depois mais, e depois mais.

A segunda comemoração acontece nesta quarta-feira, dia 26, e a atração da vez é o cantor Xanddy.