Depois de cancelar show no Coachella, Anitta não pretende fazer turnês em 2025

Na última sexta-feira, dia 21, os fãs foram surpreendidos pelo anúncio de Anitta sobre o cancelamento de seu show no Coachella, nos Estados Unidos. A cantora chegou a se pronunciar nas redes sociais, mas é claro que as teorias entre os internautas continuaram.

Agora, em entrevista à revista Veja, o amigo e assessor da cantora, Paulo Pimenta, esclareceu que, ao contrário do que o público pensa, não houve uma diminuição no trabalho de Anitta, apenas uma organização de prioridades.

- Existe um momento em que ficou claro pra ela que o exagero estava levando para um lugar que estava atingindo a saúde dela. Em algum momento se não desse esse respiro ela ia quebrar. Então ela entendeu, disse.

Durante a entrevista, Paulo ainda conta que a cantora sempre tenta priorizar a saúde mental, mas também tenta encaixar momentos junto de amigos e família.

- A sociedade como um todo vem falando muito sobre a saúde mental e social. É não só ter cuidado com o exagero de cobranças, que acaba prejudicando a sua saúde mental e física, mas também há questão social, de ter tempo de estar com as pessoas. E a Anitta é uma consequência desse movimento, contou Paulo.

E mais uma vez o público da cantora foi surpreendido. O assessor ainda relembrou a fala da cantora no Prêmio Multishow e revelou que ela não tem pretensão de fazer uma turnê em 2025:

- Vocês podem esperar tudo de mim, inclusive nada, disse Anitta durante premiação.