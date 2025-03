Anitta faz revelações íntimas e surpreende ao contar o tipo de homem que prefere

Anitta foi a convidada do programa Watch What Happens Live com Andy Cohen, e durante sua participação falou sobre diversos assuntos, tanto profissionais como pessoais.

A cantora, que recentemente estreou mais um documentário na Netflix, falou sobre a produção e o que queria mostrar ao seu público:

Eu queria que isso não fosse apenas sobre mim. Eu queria que os jovens, as pessoas mais jovens assistissem a isso e se reconhecessem. Como o comportamento deles nas redes sociais pode criar um personagem e que nós também temos as nossas vidas quando estamos off-line. Eu queria relatar como lido com essa dualidade.

Segundo Anitta, ela se aprofundou em si para mostrar a dualidade em sua personalidade:

- Foi doloroso para mim no começo, até eu encontrar a espiritualidade, o autoconhecimento e conseguir me entender. Eu me aprofundei em mim mesma e juntei as partes desses dois lados. Eu queria que as pessoas entendessem que mesmo se você dor rico, famoso, que seja... não significa que você seja feliz, é uma escolha que você faz.

Em outro momento da entrevista, Anitta falou sobre a sua apresentação no Coachella, festival marcado nos finais de semana de 11 a 13 de abril e de 18 a 20 de abril.

- Eu vou levar muito funk brasileiro, muito da cultura brasileira.

Vida pessoal

Sem papas na língua, a cantora fez algumas revelações sobre a sua vida íntima. Sem saber se está namorando ou não, Anitta revelou qual tipo de homem ela prefere:

Eu deixo as minhas partes bem macias e limpas. Não estou dizendo que quem tem pelos não é limpo! Mas eu deixo bem raspada, então, espero que façam o mesmo.