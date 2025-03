BBB 25: eliminação de Aline Patriarca gera revolta na web

A eliminação de Aline Patriarca no BBB 25 na noite dessa terça-feira (25) causou uma grande comoção nas redes sociais. Com 51,73% dos votos, Aline foi eliminada após disputar o Paredão com Maike, que obteve 47,34%, e Diego Hypólito, que recebeu apenas 0,93% dos votos.

Nas redes sociais, especialmente no X (antigo Twitter), a revolta foi imediata. Muitos fãs do programa expressaram frustração com a saída de Aline, destacando sua força e presença de espírito ao longo da edição. “Aline Patriarca entrou pra história do Big Brother Brasil. Campeã moral!”, escreveu um internauta.





Outros foram mais contundentes em suas críticas, apontando questões relacionadas a racismo e misoginia. “Acabou o BBB de vez. Não é possível a eliminada da Aline Patriarca ter acontecido. Mas sabemos o único e real motivo de odiarem mulheres com personalidade forte, quando elas são pretas, são odiadas”, comentou outro usuário.





A presença de Aline no programa foi considerada por muitos como o grande atrativo da edição. “Aline Patriarca levou embora com ela a audiência dessa edição, sem dúvidas”, disse um fã, enquanto outro disparou: “VAI SE FUDER! NÃO É POSSÍVEL BRASIL! Eliminaram a Aline Patriarca, GRANDONA e sem medo pra salvar o Mike? Esse BBB foi de arrasta!”.





O apresentador Tadeu Schmidt também foi alvo de críticas, com internautas questionando o tom do seu discurso após a eliminação. “Esse discurso patético do Tadeu deixando claro que se não fosse Aline Patriarca esse BBB não ia existir, é a protagonista e pronto”, destacou um seguidor.





Aline, que se destacou no programa por sua personalidade forte e autenticidade, foi saudada como uma das protagonistas da edição. “Foi um prazer, protagonista! Seja bem-vinda de volta ao mundo real, Aline Patriarca”, escreveu outro internauta.

A eliminação de Aline gerou ainda mais debates sobre a atual edição do programa. “Aline Patriarca só existe uma. E ela é uma mulher preta, forte, destemida, foda para c*ralho. Maior do que qualquer cosa que essa trupe nojenta que se denomina educada será capaz de ser”, afirmou um seguidor.





Com sua saída, muitos temem que a edição perca força. “Aline Patriarca foi eliminada. A pior edição de todos os BBB's. As bailariners Renata e Eva ficarão mais poderosas e massacrarão todos agora!”, disse outro fã, em referência às participantes que agora ganham mais destaque no jogo.





A eliminação de Aline Patriarca, sem dúvida, marcou um dos momentos mais polarizadores da edição, e as reações nas redes sociais seguem intensas, refletindo a profundidade do impacto que sua participação causou.