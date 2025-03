BBB 25: veja tudo que rolou na madrugada após o Sincerão

A madrugada desta terça-feira, 25, mexeu ainda mais com os ânimos na casa do BBB25. Após mais uma noite de Sincerão, brothers e sisters do programa não pouparam lágrimas e reflexões. As emoções foram tantas que até rolou abraço entre as rivais Aline e Renata.

Na dinâmica, que iniciou ao vivo na última segunda-feira, dia 24, os participantes precisavam escolher alguém para destruir objetos especiais para a pessoa: um áudio da família ou uma foto. Para começar os embates, Maike chamou Vinícius falando sobre a hipocrisia do baiano. "Você é hipócrita e comete as mesmas atitudes. Isso é hipocrisia, você já tem 28 anos e não precisa ser hipócrita desse jeito. Você criticou tanto o Diogo por ser VTzeiro, de ficar falando pras câmeras, só que recentemente você, ali, naquele sofá, falou que desistiu da Prova de Resistência porque não valia o seu VT. Foi exatamente essa palavra que você falou. Aqui não é brincadeira, pelo menos para mim. Tiveram outras pessoas que você ofendeu na casa, mas o Brasil sabe", disse.

Vinícius não se deixou abalar e rebateu todos os comentários de Maike. "Acho você sem personalidade, acho seus argumentos rasos, em relação às minhas falas foram momentos em que eu não estava com você. Você sabe, sim, que eu vim aqui pra jogar e você não despertou até hoje, e é uma pena. Gosto de você, acho um cara legal, só que você é insosso", rebateu.

E Vinícius não apareceu só aí. Mais uma vez o assunto da pomba suja surgiu como tema de discussão entre o brother e Renata, que afirmou ser uma palavra de baixo calão e que foi ofendida de graça. "Tudo que a gente fala, a gente tem, sim, responsabilidade sobre. Eu te pedi desculpas, mas não foi um xingamento ou uma palavra de baixo calão. Você pode, sim, se sentir ofendida, porque é um direito seu. O Brasil é multicultural, tem inúmeras gírias, e é seu direito se sentir ofendida, mas dizer que é uma palavra de baixo calão não é correto. Cobra é um animal. É muito bom conduzir um diálogo inteligente para que a gente consiga ter um discurso. Em relação à nossa relação, eu nunca faltei com respeito a você. Você trouxe inverdades e argumentos insustentáveis. Decepcionante", rebateu. "Todo mundo aqui quer ver a família. Eu entendo", disse a bailarina aos prantos.