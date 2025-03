Enquete BBB 25: Aline, Diego Hypolito ou Maike, quem deve ser eliminado do reality?

Na noite deste domingo (23), os brothers e sisters do BBB 25 decidiram quem enfrentaria o 10º Paredão da temporada. Com imunidades e poderes especiais em jogo, a votação teve reviravoltas e estratégias que definiram os nomes que irão para a berlinda. Aline, o andreense Diego Hypolito e Maike estão no paredão, e no Diário você entende como foi formado o trio e escolhe na enquete abaixo quem deve ser eliminado do reality.

João Pedro, que estava na mira de alguns participantes, foi salvo pelo Anjo da semana, seu irmão gêmeo, João Gabriel. Já Aline foi automaticamente indicada ao Paredão pela Líder Renata. Maike, por sua vez, foi escolhido por Vinícius, que atendeu ao Big Fone e teve o poder de indicar alguém. Eva, que poderia estar entre os possíveis nomes, foi protegida por Delma, que usou seu Poder Curinga para garantir a imunidade da colega.

Após a contagem dos votos, Vilma e Diego Hypolito emergiram como os mais votados pela casa, recebendo 7 e 5 votos, respectivamente. Com Vilma vencendo a prova bate e volta. Aline, Diego e Maike se preparam para enfrentar o Paredão, onde o público decidirá quem permanece no jogo. Vote abaixo na enquete! Quem deve ser eliminado do programa?

*A enquete não interfere no resultado do programa, que tem votação oficial no site do gshow, servindo apenas como uma prévia