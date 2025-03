Netinho se pronuncia pela primeira vez sobre diagnóstico de câncer

Na última terça-feira, 25, Netinho falou pela primeira vez sobre o diagnóstico de câncer do sistema linfático. O cantor, que passou quase um mês internado em Salvador, compartilhou um texto abrindo o coração sobre o estado de saúde e falando sobre o tratamento oncológico.

Na nota publicada no Instagram, o artista começa a publicação com uma reflexão: "São muitos amigos e queridos me escrevendo, escrevi uma mensagem para enviar para todos: "Amigo(a), esse é mais um desafio, de todos que sempre peço a Deus e Ele amorosamente me dá. Eu nunca pedi a ele zonas de conforto e sim desafios, pois entendo que zonas de conforto rebaixam mentalmente o ser humano e os desafios me fazem crescer e evoluir mentalmente. Estou grato a Deus, então."

Em seguida, Netinho tranquiliza os seguidores e diz que seguirá se tratando em casa. O famoso ainda conta que os resultados até agora foram bem recebidos pela equipe médica.

"Está tudo certo comigo, estou em casa e seguirei meu tratamento. Até agora tive resultados positivos inesperados e extremamente comemorados por toda a equipe médica. Não se preocupe e muito obrigado por sua mensagem. Qualquer pessoa pode passar pelo que estou passando. Estou atravessando mais uma estrela de sal e logo nos veremos. Seja muito feliz."

Vale lembrar que Netinho estava internado desde o dia 25 de fevereiro no Hospital Aliança Star e recebeu alta na última sexta-feira, dia 21. O diagnóstico de câncer foi divulgado no site oficial do cantor.