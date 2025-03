Sesc São Caetano apresenta sessão 'Experimentos' com literatura e teatro

O Sesc São Caetano realiza no dia 28 de março, às 20h, mais uma edição do projeto Experimentos, que busca explorar a diversidade das artes cênicas por meio de leituras dramáticas, performances e aulas-espetáculos. A iniciativa propõe um diálogo entre diferentes formas de expressão, como teatro, literatura, música e dança, oferecendo ao público novas formas de fruição e aprendizado.

Nesta edição, o destaque é a performance narrativa Contar para Gostar de Ler, com Rodrigo Ramos, do grupo Teatro D''Água. Inspirado em crônicas de escritores como Carlos Drummond de Andrade e Clarice Lispector, o espetáculo combina humor e poesia para resgatar histórias da literatura brasileira. A montagem traz elementos do cordel e da tradição oral, tornando-se uma celebração envolvente da riqueza literária nacional.

LEIA TAMBÉM:

Sescs de São Caetano e Santo André promovem ações em defesa dos Direitos Humanos



A sessão Experimentos acontece mensalmente no Sesc São Caetano, sempre trazendo propostas inovadoras que incentivam o contato com a arte cênica em suas mais variadas formas.

SERVIÇO:

Sesc São Caetano

Dias 28 de março, às 20h

Rua Piauí -554 Santa Paula – São Caetano

Duração: 60 minutos

Recomendação etária: Não recomendado a menores de 16 anos

Ingressos: R$40,00 / R$20,00 / R$8,00

Telefone para informações: (11) 4223-8800

Para informações sobre outras programações acesse o portal sescsp.org.br

Horário de atendimento/bilheteria do Sesc São Caetano – De segunda a sexta, 11:00 às 20:00, sábados e feriados, das 9h às 17h30