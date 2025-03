Sescs de São Caetano e Santo André promovem ações em defesa dos Direitos Humanos

O projeto Direitos Humanos para Todas as Pessoas busca sensibilizar o público para a importância da construção de redes solidárias e do fortalecimento de políticas públicas inclusivas. Com uma programação abrangente, os eventos promovidos pelas unidades do Sesc São Caetano e Sesc Santo André representam no Grande ABC a iniciativa do Sesc SP, que promove diálogos, oficinas, apresentações culturais e visita mediada a memorial para fortalecer redes colaborativas e a efetivação dos direitos fundamentais.

A terceira edição do projeto destaca a importância das Redes Colaborativas que implica em facilitar o trabalho entre indivíduos, organizações, coletivos, movimentos sociais, lideranças comunitárias e instituições sociais para alcançar objetivos comuns, compartilhar saberes e gerar conhecimento coletivamente. Nesse sentido, com o objetivo de fortalecer e promover essas redes, durante o evento acontecem os LABS DH – espaços dedicados ao encontro e a articulação entre esses grupos que estimulam o intercâmbio de experiências, promovem diálogos, propõe soluções e ampliam conexões.

A programação tem início no dia 19 de março, no Sesc Santo André, com a exibição do filme O Ano Que Meus Pais Saíram de Férias, um drama de 2006 que retrata a ditadura militar no Brasil sob a perspectiva de um garoto de 12 anos. A sessão acontece às 15h, no Teatro, com classificação indicativa de 10 anos e retirada de convites no dia da atividade. Logo após, às 17h30, ocorre o bate-papo Memória Política da Ditadura Civil no Brasil, conduzido pelo coletivo História da Disputa, que trará reflexões sobre o filme e o contexto histórico do regime militar no país.

No dia seguinte, 20 de março, o coletivo História da Disputa promove uma visita guiada ao Memorial da Resistência, em São Paulo. O percurso inclui pontos históricos da cidade, como a Praça da Sé, o Vale do Anhangabaú e o Theatro Municipal, finalizando no edifício que abrigou órgãos de repressão e hoje é um espaço de memória e reflexão. A participação é gratuita e exclusiva para aqueles que assistiram ao filme e participaram do bate-papo no dia anterior. O encontro acontece às 13h no Sesc Santo André.

Já no dia 21 de março, o Sesc São Caetano recebe o quinteto vocal Os Escolhidos, formado por jovens imigrantes do Congo, República Democrática do Congo e Angola. Com um repertório de músicas tradicionais e autorais cantadas à capela em cinco línguas africanas, o grupo traz ao público uma experiência musical única e emocionante. O show acontece às 20h, na Convivência, com ingressos gratuitos, e classificação indicativa de 12 anos.

No dia 24 de março, a programação segue no Sesc São Caetano com a palestra Sexualidade, Direitos Sexuais e Reprodutivos, ministrada por Dulce Xavier. A atividade propõe um debate sobre os tabus históricos relacionados à sexualidade e ao prazer, além de discutir o papel do movimento de mulheres na luta por direitos sexuais e reprodutivos. O encontro acontece às 19h, na Convivência, com entrada gratuita e classificação indicativa de 18 anos.

Encerrando a programação, no dia 26 de março, as unidades promovem no Sesc Santo André duas ações voltadas à proteção da infância e juventude. Às 15h, no Espaço de Tecnologias e Artes, ocorre o debate "Crianças e Adolescentes em Situação de Desproteção", reunindo instituições e serviços do Grande ABC para discutir os desafios enfrentados por coletivos e organizações que atuam diretamente com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. A atividade tem classificação indicativa de 16 anos e é gratuita.

Ainda no Sesc Santo André, das 17h30 às 20h, acontece o "Laboratório de Direitos Humanos", conduzido pela Profa. Dra. Maria Cristina de Oliveira. O encontro promove uma reflexão sobre os 35 anos do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) e a importância da proteção social diante do desmonte de políticas públicas. A metodologia, baseada na educação freiriana, propõe um debate participativo em grupos sobre a questão: "Com quem crianças e adolescentes podem contar para garantir sua proteção integral?". A inscrição é gratuita e deve ser realizada previamente.

Serviço:

Sesc São Caetano – Rua Piauí, 554, Santa Paula, São Caetano

Sesc Santo André – Rua Tamarutaca, 302, Vila Guiomar, Santo André

Dias: 19, 20, 21, 24 e 26 de março

Recomendação etária: verificar por atividade

Para mais informações, acesse o portal do Sesc SP ou entre em contato pelo telefone (11) 4223-8800 / 4469-0000.