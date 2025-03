Miley Cyrus anuncia novo álbum e eleva expectativas com pegada rock

Miley Cyrus surpreendeu os fãs nesta terça-feira (25) ao anunciar o trailer de seu nono álbum de estúdio, intitulado Something Beautiful. O disco, que chega às plataformas no dia 30 de maio, contará com 13 faixas e tem produção assinada pela própria cantora em parceria com o renomado produtor canadense Shawn Everett.





Além do álbum, Miley revelou que o projeto será acompanhado por um material visual inovador, descrito como uma "ópera pop", com lançamento previsto para junho. A informação foi divulgada através das redes sociais da artista, que já vinha deixando pistas sobre a nova fase.





No trailer, a cantora aparece em uma atmosfera densa e enigmática, reforçando a pegada ainda mais rock do que em Plastic Hearts (2020), álbum que marcou sua transição para um som mais voltado ao gênero. "Se eu afastar qualquer pessoa que esteja entre nós, você me prometeria que eu sou o suficiente se eu te der todo o meu amor?", diz Miley no vídeo, deixando os fãs intrigados sobre a direção artística e emocional do projeto.





A recepção do público não poderia ser mais empolgante. Nas redes sociais, os fãs exaltaram a nova era da artista, destacando a estética do trailer, o mistério envolvido e o alter ego que Miley aparenta explorar. "Vocês têm noção que Miley Cyrus vai entregar simplesmente a maior era da sua carreira?", exclamou um fã. "Miley Cyrus artista visual", celebrou outro.





"Para mim, só existe uma cantora que pode chegar no impacto visual da Lady Gaga, e é a Miley. As maiores artistas versáteis da atualidade, donas de 2025", opinou um usuário no X (antigo Twitter). Outro comentário fez coro ao hype em torno do lançamento: "Something Beautiful já é um dos álbuns mais bem feitos e trabalhados da década e eu sequer ouvi UMA faixa. Miley Cyrus, você é ARTISTA. A LIST."

A diversidade musical também foi apontada como um dos pontos altos do que está por vir. "Pelo trailer dá pra ver que vai ter rock com muita guitarra, que vai ter pop com muita coreografia e vai ter balada com letras profundas e melodias que só Miley Cyrus sabe criar. Vai ser o álbum do ano", escreveu um fã animado.





Por fim, uma declaração emocionada resumiu o sentimento de quem acompanha a cantora há anos: "Poderia passar horas falando da experiência de ser fã da Miley Cyrus há tanto tempo e constantemente ver ela crescendo e se expandindo como artista, ainda mais nos últimos 8 anos onde a cada era ela atinge um novo ápice na carreira, mas só quem acompanhou tudo vai entender de verdade."





Com a promessa de uma sonoridade ainda mais ousada e uma experiência visual imersiva, Something Beautiful tem tudo para ser um marco na carreira de Miley Cyrus. Agora, resta aguardar até maio para conferir o que a artista preparou para esta nova era.