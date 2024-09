Miley Cyrus é acusada de copiar música de Bruno Mars e está sendo processada

Você já deve ter ouvido muito a música Flowers cantada por Miley Cyrus, certo? A canção venceu dois Grammys em 2023, no entanto, partes foram copiadas de outras produções por Gregory Hein e Michael Pollack. Os compositores teriam roubado pedaços de uma música de Bruno Mars, segundo informações da Variety.

Um processo teria sido aberto na última segunda-feira, dia 16, em Los Angeles, nos Estados Unidos. A Tempo Music Investments diz que Flowers inclui uma exploração não autorizada da música When I Was Your Man, de Bruno Mars.

O documento também envolve o nome da Sony Music Publishing, Apple, Target e Walmart por divulgarem a música para o público. É importante lembrar que, desde o lançamento de Flowers, muitos fãs consideram uma resposta para a música de Mars, isso porque ela seria uma das preferidas de Liam Hemsworth, marido de Miley.