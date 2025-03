Campeonato Paulista: taekwondo de Ribeirão Pires é destaque na 2ª etapa

A equipe de taekwondo de Ribeirão Pires brilhou na 2ª etapa do Campeonato Paulista, realizada no último domingo (23) em Jundiaí (SP), e conquistou o troféu de "Equipe Destaque". Sob a orientação da professora Sheila Alves Ripoli e do mestre Fernando Ripoli, os atletas da cidade mostraram o alto nível técnico e a dedicação que os coloca entre os melhores do Estado de São Paulo.

A competição, que reuniu os melhores atletas da modalidade, foi mais uma oportunidade para a equipe ribeirão-pirense mostrar seu talento e compromisso com o esporte. "Em cada campeonato, vemos que é possível a realização de sonhos. Esse é um deles que cresce a cada dia. Sabemos que ainda há um longo caminho até o Mundial, mas com foco, fé, força e treino, conseguiremos chegar lá", afirmou Sheila Ripoli, que, como técnica, conduziu a equipe com maestria.





Além do trabalho técnico realizado por Sheila Ripoli, o mestre Fernando Ripoli também se destacou ao competir na categoria Poomsae WT (sub-50). Com o objetivo de preparar a equipe para os desafios que estão por vir, os atletas agora intensificam os treinamentos para a 3ª etapa do Campeonato Paulista, marcada para o dia 26 de maio, em Boituva (SP). A expectativa é de superar os resultados obtidos na fase anterior.





O trabalho de formação de novos talentos também é um dos pilares da equipe de Ribeirão Pires, que, com o apoio da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer, incentiva jovens a ingressarem na modalidade. Mais do que habilidades técnicas, o taekwondo ensina valores como disciplina, respeito e superação.

Construindo Campeões pela Educação

Como parte do projeto da Secretaria de Esporte, a cidade oferece aulas gratuitas de taekwondo no Centro de Treinamento e Tecnologia (CTT) do Parque Aliança. As matrículas estão abertas e podem ser feitas no local, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. As aulas, que ocorrerão às terças e quintas-feiras, das 10h às 11h, serão conduzidas pelo mestre Fernando Ripoli. A iniciativa, que promete ser expandida para outros centros esportivos da cidade, visa estimular o desenvolvimento de novos atletas e fortalecer o taekwondo em Ribeirão Pires.