Mãe e filho se destacam na prática esportiva em Ribeirão Pires

Desde agosto de 2021, Janaína Augusto, 39 anos, e seu filho, Igor Augusto, 11, participam das atividades esportivas oferecidas pela Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer de Ribeirão Pires. A dupla tem se dedicado a diversas modalidades, com destaque para o taekwondo, que se tornou parte essencial da rotina familiar.

Trajetória no taekwondo

Igor iniciou os treinos no Centro Técnico de Treinamento (CTT) do Parque Aliança, sob a orientação do mestre Marcelo. Com o passar do tempo, ampliou sua experiência treinando também no Centro, com o mestre Givaldo. Desde então, o jovem atleta tem avançado nas graduações, atualmente ostentando a faixa vermelha, estando a dois níveis da faixa preta.

Para Janaína, os treinos trouxeram mudanças significativas no desenvolvimento do filho. "O Igor mudou muito desde quando começou a treinar. O esporte ensina disciplina, respeito e dedicação. Isso reflete não só no taekwondo, mas em todas as áreas da vida dele", afirma.

O próximo desafio de Igor será a 9ª edição da Copa Ribeirão Pires de Taekwondo, que acontece em junho. A competição é uma das principais do calendário da modalidade na região.

Participação em corridas e outras atividades

Além do taekwondo, mãe e filho participam regularmente de corridas de rua. Em 2023, estiveram na prova Asas para Isabelas, completando juntos o percurso de 5 km. Para Janaína, essa é mais uma forma de incentivar um estilo de vida saudável e fortalecer o vínculo com o filho.

"A gente participa junto, corre junto, e isso nos fortalece muito. É uma forma de incentivo, de saúde e de estar presente na vida do meu filho de uma maneira positiva", comenta.

Janaína também integra as aulas de zumba e ginástica oferecidas pela prefeitura, destacando os benefícios da atividade física para o bem-estar mental. "O físico é importante, claro, mas o mais essencial é o mental. Quando estamos dançando, nos exercitando, esquecemos os problemas. O esporte é uma terapia, salva vidas", reforça.

Impacto do esporte na comunidade

Além dos benefícios individuais, Janaína ressalta o papel do esporte na socialização e na formação de valores. "Conheci pessoas incríveis através do esporte, fiz amizades que são muito importantes para mim e para o meu filho. Isso é algo que vai além de qualquer medalha ou troféu", afirma.

Ela também defende a importância de incentivar crianças e adolescentes a praticarem esportes, reduzindo o tempo de exposição às telas e promovendo hábitos saudáveis. "Hoje em dia, é muita tela, muito celular. Eu sou muito a favor de atividades ao ar livre, do convívio com a natureza, com outras pessoas. Isso faz toda a diferença para o desenvolvimento das crianças", destaca.

Perspectivas para o futuro

Com a expectativa de alcançar a faixa preta no taekwondo nos próximos anos, Igor segue firme nos treinamentos. Janaína pretende continuar incentivando o filho e participando das atividades esportivas junto com ele.

"O esporte transforma vidas. Disciplina, respeito, convivência, tudo isso vem junto. O que mais desejo é que meu filho continue evoluindo e que mais pessoas possam vivenciar essa experiência tão positiva que é estar no meio esportivo", conclui.

A trajetória da família reforça a importância do esporte na formação de crianças e adolescentes, além de seu impacto na saúde física e mental. Em Ribeirão Pires, Janaína e Igor seguem como exemplo de dedicação e superação, mostrando que a prática esportiva vai muito além das competições, tornando-se um instrumento de crescimento e integração social.