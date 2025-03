Lollapalooza Brasil 2025: ViaMobilidade amplia operação com trem expresso

A ViaMobilidade, concessionária responsável pela Linha 9-Esmeralda, anunciou uma operação especial para os dias do Lollapalooza Brasil, que acontece em 28, 29 e 30 de março, reunindo mais de 100 mil pessoas por dia.

O grande destaque é o Expresso, um trem especial que parte das estações Pinheiros e Morumbi-Claro diretamente para a Estação Autódromo, reduzindo significativamente o tempo de deslocamento. Com menos paradas e viagens programadas com horários marcados, o trajeto será feito em apenas 30 minutos, permitindo que os passageiros evitem congestionamentos e cheguem ao evento com mais comodidade.





Além do trem expresso, a ViaMobilidade reforçará a operação em suas estações, oferecendo atendimento bilíngue, monitoramento em tempo real, aumento do efetivo de segurança e uma sinalização especial para facilitar o fluxo de passageiros. A comunicação também será intensificada pelos canais oficiais da concessionária, garantindo que os passageiros recebam informações atualizadas em tempo real.





Para André Costa, diretor da ViaMobilidade Linhas 8 e 9, a iniciativa reforça a importância do transporte coletivo em grandes eventos. "O Expresso Lollapalooza Brasil 2025 é um exemplo de como um planejamento eficiente pode beneficiar a cidade e o público. Além de proporcionar um deslocamento mais rápido e seguro, contribuímos para a redução dos congestionamentos e promovemos a sustentabilidade", destaca.





Os bilhetes para o trem expresso já estão à venda exclusivamente no site Passaporte Mobilidade, pelo valor de R$ 30 (ida e volta). O embarque será feito em plataformas exclusivas, sem interferir no fluxo do transporte regular da Linha 9-Esmeralda.

Outras opções de transporte





Os passageiros que preferirem o transporte regular podem utilizar as linhas da ViaQuatro (Linha 4-Amarela), ViaMobilidade (Linha 5-Lilás), Metrô e CPTM, todas operando normalmente. A tarifa integrada até a Estação Autódromo é de R$ 5,20, e o percurso até o festival pode ser completado com uma caminhada de aproximadamente dez minutos.





Serviço – Expresso Lollapalooza Brasil 2025





Datas: 28, 29 e 30 de março de 2025





Origem: Estações Pinheiros e Morumbi-Claro





Destino: Estação Autódromo (Linha 9-Esmeralda)





Bilhetes: R$ 30,00 (ida e volta)





Venda de ingressos: Exclusivamente pelo site Passaporte Mobilidade