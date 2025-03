PM desmantela ponto de tráfico em Mauá após perseguição

Uma operação da Polícia Militar na Vila Assis Brasil, em Mauá, terminou com a prisão de dois suspeitos de tráfico de drogas nesse sábado (22). A ação ocorreu na Rua Joaquim Pereira dos Santos e contou com equipes da Força Tática do 30º Batalhão da PM.

Os policiais flagraram dois indivíduos em atitude suspeita, sendo que um deles carregava uma pochete. Ao perceberem a aproximação da viatura, ambos tentaram fugir, mas foram perseguidos e detidos. Com eles, os agentes encontraram porções de maconha, cocaína e crack.





Na delegacia, os detidos confessaram que atuavam no tráfico na região há pelo menos dois meses. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Mauá, e os suspeitos seguem à disposição da Justiça.





A operação reforça o compromisso da Polícia Militar no combate ao crime e na segurança da população.