Homem é preso e comparsa morre após tentativa de roubo em São Bernardo

Um homem de 23 anos foi preso em flagrante após um roubo na avenida Lions, no bairro Vila Mussoline, em São Bernardo, na manhã deste domingo (23). Outro suspeito, também de 23 anos, morreu ao apontar uma arma para um policial militar de folga.





De acordo com o boletim de ocorrência, o agente estava no local para buscar o pai no trabalho quando presenciou dois homens em uma moto tentando roubar um veículo. Ele se identificou como policial e tentou abordar os suspeitos, momento em que um deles apontou a arma e tentou disparar. O policial reagiu, atingindo o condutor da moto, enquanto o outro fugiu.





O militar acionou o Samu, que constatou a morte do suspeito. Uma equipe da Polícia Militar realizou buscas e encontrou o segundo envolvido na rua Duque da D’Aosta. Ele confessou o crime e foi preso.





A polícia apreendeu a arma utilizada pelos suspeitos, uma moto com queixa de roubo e mais de R$ 800 em espécie. A arma do policial também foi recolhida para perícia.





O caso foi registrado no 2° Distrito Policial de São Bernardo como roubo, receptação, adulteração de sinal identificador e legítima defesa. As investigações seguem para esclarecer a dinâmica dos fatos.