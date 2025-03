Polícia Militar prende homem com grande quantidade de drogas em Diadema

Em ação realizada neste domingo (23), a Polícia Militar, por meio da Força Tática do 24º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, prendeu um homem acusado de tráfico de drogas no Centro de Diadema. O indivíduo, identificado como K. E. S. S., foi flagrado com um grande volume de entorpecentes durante patrulhamento de rotina.

Durante a abordagem, a equipe policial avistou o suspeito em uma motocicleta CG Start 160 vermelha, que estava trafegando em alta velocidade e no contra-fluxo pela Avenida São José. Ao perceber a presença policial, o condutor tentou fugir, mas foi interceptado pela equipe, que realizou a abordagem nas proximidades.





Na busca pessoal, os policiais encontraram, sob a blusa do indiciado, duas sacolas contendo diversas porções de drogas. Foram apreendidos 354 invólucros de maconha, 100 invólucros de cocaína e 50 pedras de crack. Diante do flagrante, foi dada voz de prisão ao acusado, que foi encaminhado ao 3º Distrito Policial de Diadema.

O delegado de plantão ratificou a voz de prisão e o indiciado permaneceu à disposição da Justiça. As drogas foram apreendidas e seguem para investigação.