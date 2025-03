Moradores flagram invasão no Clube Mané Garrincha, em Diadema

Na madrugada deste domingo (23), moradores da região do Clube Mané Garrincha, em Diadema, denunciaram uma possível invasão ao local. Segundo informações da Prefeitura, a GCM (Guarda Civil Municipal), por meio do COP, não recebeu qualquer solicitação de ação referente ao caso, e a única ocorrência registrada foi o dano em uma parte da grade do portão, que já está programada para ser consertada. Não houve registro de roubo ou outros danos graves.

O vereador Cabo Ângelo (MDB), que foi até o local após ser acionado, relatou ao Diário o ocorrido. “Fui acionado por moradores por volta de meia-noite e as imagens que chegaram eram bastante impactantes. Minha primeira preocupação foi tentar entender a situação, pois haviam várias possibilidades, como um movimento de moradia. No entanto, eu sabia que, geralmente, em casos de invasões para furtos ou vandalismo, as pessoas costumam ser discretas, entrando em grupos pequenos, de no máximo três pessoas. Elas costumam realizar furtos ou atos de vandalismo, como pichação, em locais como a torre do Magarincha, que tem uma escada de fácil acesso", explicou o parlamentar.





Com a experiência de mais de 21 anos como policial, Cabo Ângelo ressaltou que sabia das dificuldades em conseguir viaturas disponíveis para atendimento aos finais de semana, quando as forças de segurança se concentram em ocorrências mais graves. “Por essa razão, decidi ir pessoalmente ao local”, afirmou.





Ao chegar, ele constatou que uma viatura da Polícia Militar estava presente, mas não para atender à invasão, e sim para um acidente de trânsito sem vítimas, ocorrido em frente ao clube. "Conversei com os policiais, que me informaram que o acidente envolveu um veículo que desviou de um grupo de crianças, possivelmente saindo do clube, que teriam cerca de 11 a 12 anos de idade, segundo moradores", relatou o emedebista.

O parlamentar acredita que as crianças entraram no clube, provavelmente para utilizar a piscina. “Achei estranho, pois o clube tem um guarda civil patrimonial na portaria, e não imaginava que as crianças pudessem ter acesso por ali. Além disso, o clube possui uma cerca concertina, que dificulta o acesso por cima da grade”, disse ao Diário.





Após a saída da viatura da PM, o vereador fez uma verificação mais detalhada no entorno do clube e notou que uma das grades havia sido removida. “Os parafusos da parte inferior da grade haviam sido retirados, o que facilitou o acesso ao clube sem ser detectado pela guarda da portaria. Foi por esse local que as crianças acessaram o clube, não por cima da grade, como inicialmente imaginado”, explicou.





Segundo o vereador, uma viatura da Guarda Municipal o acompanhou para uma vistoria, mas, felizmente, não foi encontrado nenhum indício de arrombamento em portas ou departamentos do clube. "Concluímos que as crianças provavelmente acessaram o clube para brincar na piscina, pois, dadas as condições e a disponibilidade do local naquele horário, a piscina era o único espaço acessível", afirmou Cabo Ângelo. "Não há registros formais de qualquer dano ou arrombamento, e entendemos que a invasão foi apenas uma tentativa de diversão. A nossa preocupação agora é com a segurança do clube e evitar que situações como essa se repitam", concluiu o vereador.





A Prefeitura informou que a parte danificada da grade será reparada.