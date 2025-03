Snoop Dogg se oferece para mediar briga entre os príncipes Harry e William

Todo mundo tem aquele amigo que é um bom mediador de conflitos, e Snoop Dogg quer assumir esse papel para ajudar a Família Real Britânica a colocar um fim entre o afastamento dos Príncipes William e Harry. Sim... É isso que você leu!

Em entrevista ao jornal britânico Daily Mirror, o rapper de 53 anos de idade, mostrou sua admiração pelos membros da realeza, e comentou que é conhecido dos dois príncipes, já que foi convidado por Harry há alguns anos atrás para cantar na despedida de solteiro de William.

O Harry e o William, eu os conheço há muito tempo. O Harry me chamou para me apresentar na festa de despedida de solteiro do William, mas não consegui ir. Se eles me quiserem para qualquer apresentação, é só me chamar.

Após a fala, o músico norte-americano se colocou à disposição para ajudar os irmãos em uma reaproximação, já que a imprensa internacional afirma que os filhos do Rei Charles lll e Lady Diana, estão rompidos há alguns anos. A cerimônia de coroação do pai deles, em Londres no início de 2023 foi a última vez que os dois foram vistos juntos em público.

Eles são irmãos, cara. Qualquer coisa que os faça estar em um mesmo quarto e os permita ser irmãos outra vez, vai valer a pena. A vida é curta demais para não acertar as coisas, se o Snoop puder ajudar a melhorar essa relação, então vamos lá.