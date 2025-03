Resort no Riacho Grande, em São Bernardo, terá festa tématica havaiana

O Naturescer Eco Resort, localizado às margens da Represa Billings, em São Bernardo , sediará uma festa temática neste sábado (22). Batizada de “Noite Havaiana”, a iniciativa é organizada pelo Instituto Mulher Determinada e faz referência ao Mês da Mulher e ao Dia Internacional da Mulher, celebrados em março.

O evento terá coquetel, jantar e open bar, além de apresentações musicais com a DJ Juliana Santos e um show de Lucas de França. Para quem preferir estender a experiência, o resort oferece opções de hospedagem. O traje havaiano é sugerido, e o estacionamento no local será gratuito. A proposta é proporcionar uma noite descontraída, com música, comida e bebida em um ambiente natural.

O local

O Naturescer Eco Resort, localizado em São Bernardo, iniciou suas atividades em soft opening durante este Carnaval. Situado às margens da Represa Billings, o empreendimento ocupa uma área de aproximadamente 30 mil metros quadrados de Mata Atlântica preservada, com 5 mil metros quadrados de infraestrutura. Na primeira fase de operação, o resort disponibiliza 30 apartamentos, com previsão de expansão para 96 suítes até o segundo semestre de 2025.

A estrutura inclui sauna, piscina climatizada de 200 mil litros, salão de convenções para até 250 pessoas, salas menores para grupos de 30 a 40 participantes e um espaço externo com tenda para eventos sociais e casamentos, com capacidade para 300 pessoas. O restaurante tem capacidade para 240 pessoas.

Mais informações e reservas podem ser obtidas pelo site naturescer.com.br ou pelo telefone (11) 98669-4872.

