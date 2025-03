Ribeirão Pires, presente. As taças do Serrano. O acervo da Didi. E a Palavra do Leitor da Memória.

MEMOFUT

‘Pelos caminhos do futebol’ (Memória, 7 de março). Qual a escalação do Paulistano?

José Carlos Soares - São Bernardo

NOTA DA MEMÓRIA – A escalação do Paulistano que inaugurou o campo do Primeiro de Maio em 1º de maio de 1923 faz parte do livro ‘Flechas Verdes’, de 1997, nascido aqui em Memória: Pino: Guacury e Clodoaldo (capitão); Abate, Tango e Mestre; Formiguinha, Seixas, Friedenreich, Alfredo e Netinho

O Primeiro de Maio jogou com Morganti; Dante e Palma; Bernardino, Gustavo Clausson e Pylade; Attílio, João, Nelson Cardoso Franco (capitão), Valentim e Zelindo.

Vitória do Paulistano por 5 a 2.

UTINGA

‘O reencontro com a professora’ (Memória, 8 de março). Que reencontro lindo dos alunos com a professora. Maravilhoso.

Dininha Couto - São Bernardo

CENTENÁRIO

‘São Vicente Curandeiro’ (Memória, 9 de março). Que bela matéria sobre o São Vicente, que era assim chamado pela minha mãe. Nos dias de Finados da minha infância íamos ao Cemitério da Vila Paula (São Caetano), e a visita ao túmulo de São Vicente era o ponto alto, havia uma fogueira de velas pra ele, o que me encantava.

Maria Aparecida de Carvalho (Cida), professora de São Caetano

LIVRO

‘Caminhos de dona Antonia’ (Memória, 13 e 14 de março). Eu e a Célia queremos parabenizar ‘Memória’ pelo destaque merecido a quem registra tão delicada e sensivelmente a memória da família. Como diz a coluna, um exemplo a ser seguido pelos leitores e pelas escolas de como podemos registrar as próprias lembranças. Parabéns à Neuza Zanutto de Melo pela importante e original criação.

Gilmar Guiesser - São Bernardo

PNEUS

‘A guerra dos pneus’ (Memória, 15 de março). Obrigado por publicizar a indústria de pneumáticos, nossa história.

José Batista Gusmão - Santo André

GABINETE HISTÓRICO. As taças e troféus do Lira Serrano vão compor a sala do subprefeito Fábio Picarelli, em Paranapiacaba, uma novidade que vem por aí. Entre as taças, a Brahma de 1923, Renato Malet de 1925, Cinedistri de 1950, Verônica Paschoalotto de 1951 e a vencida pelo Juvenil Serrano frente ao Juvenil Juventus em 1952

SEMANA RIBEIRÃO 2025. Salvo-Conduto em nome de Angela Botacin com data de 1944. Tempo de guerra. Não era permitido qualquer tipo de viagem sem esse documento expedido pela Secretaria de Segurança Pública e com a assinatura do delegado de polícia

THEOBALDO E DIDI. Perdemos Divanir Bellinghausen Coppini, a Didi, mas sua memória está preservada. Duas caixas reúnem suas relíquias, separadas pela sobrinha Gigi e entregues por Marquitho Riotto à AME – Associação dos Amigos da Memória de São Bernardo. Entre as fotos, a do então jovem casal, Theobaldo Coppini, craque do Palestra, e a querida Didi

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Sexta-feira, 24 de março de 1995 – Edição 8969

MANCHETE – União admite financiar pesquisa da UABC, caso a universidade venha a se concretizar.

GRANDE ABC – Fórum da Cidadania consagrava o pluralismo, com a eleição dos seus primeiros membros do Colégio Executivo: Wilson Ambrósio (coordenador), Carlos Alberto Grana (vice), Antonio Carlos Cedenho (1º secretário), Aristides Oliani (2º secretário), Evaristo de Carvalho (1º tesoureiro) e Fausto Cestari (2º tesoureiro).

ADEUS – Falecia Antonio Pezzolo, ex-prefeito de Santo André, aos 80 anos.

EM 24 DE MARÇO DE...

1905 – Annibal Machado & Companhia fundava a agência telegráfica A Velox, com escritório à Rua Boa Vista, no Centro de São Paulo. Objetivo: atender jornais do interior.

1955 – A histórica Hospedaria dos Imigrantes, em São Paulo, corria o risco de ser fechada. Um dos célebres bilhetinhos de Jânio Quadros, endereçado ao secretário da Agricultura, Cruz Martins, salvou a Hospedaria.

Escreveu o governador: “Não tolerarei o colapso nesse setor. Cuide do remanejamento do pessoal. Faça o que lhe parecer conveniente, mas mantenha a Hospedaria. Ai do diretor do departamento se der mostras de incapacidade, nesse instante de sacrifício”.

Falecia, na véspera, no Rio de Janeiro, Artur Bernardes, ex-presidente da República.

1970 - Fundado o Esporte Clube Avenida, da Vila Baeta Neves, em São Bernardo.

NOTA DA MEMÓRIA – O campo do Avenida hoje é ocupado pelo complexo do CREC do bairro Baeta Neves. Bem no centro do antigo campo está o ginásio de esportes chamado de “Baetinha”. O Avenida formou com o Vila Baeta FC, Madureira e Olaria o quarteto histórico do futebol do bairro.

Prefeitura de Diadema criava a Comissão de Turismo.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Araras (1871), Cabreúva (1859), Indaiatuba (1859), Ibiúna (1857), Mococa (1871) e Monte Mor (1871).

No Rio Grande do Sul: Arroio Grande, Barra Funda, Candiota, Hulha Negra, Sertão Santana e Westfalia

Em Pernambuco, Orocó.

HOJE

Dia Mundial do Combate à Tuberculose

Dia da União dos Povos Latino-Americanos

Santo Oscar Romero

