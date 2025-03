Veja os números sorteados para a Quina nesta terça-feira

Com prêmio acumulado, a Quina retoma nesta terça-feira (18) seu sorteio diário e promete pagar ao apostador que acertar as cinco dezenas o valor de R$ 1,4 milhão, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Quina nesta terça-feira foram:

20, 23, 53, 60, 71

SORTEIO ANTERIOR

Não houve ganhadores no sorteio desta terça-feira. Trinta e sete apostas fizeram a quadra e ganharam R$ 7.354,97 e 3.389 apostas acertaram o terno e faturaram R$ 76,47.

QUANDO CUSTA APOSTAR

A aposta simples da Quina, com cinco números marcados, custa R$ 2,50. Quem quiser pode marcar mais de cinco números, mas o preço da aposta sobe desproporcionalmente a cada número a mais apostado.