Lotofácil 3345 vai pagar R$ 4,5 milhões; veja números sorteados

O concurso 3345 da Lotofácil está com prêmio acumulado e deve pagar nesta terça-feira (18) ao apostador que acertar as quinze dezenas sorteadas o valor total de R$ 4,5 milhões, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Veja os números sorteados pela Lotofácil desta terça-feira:

01, 02, 04, 09, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24

SORTEIO DE ONTEM

Nenhum apostador faturou o prêmio da loteria no sorteio desta segunda-feira e o valor acumulou, mas 299 apostas fizeram 14 dezenas e faturaram R$ 1.614,65. Entre os apostadores que fizeram 13 pontos, 9.411 apostas levaram, cada uma, R$ 30,00.

QUANTO CUSTA APOSTAR NA LOTOFÁCIL?

A aposta simples da Lotofácil custa R$ 3,50 e pode ser feita até 19h nas casas lotéricas e aplicativo da Caixa.