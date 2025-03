Ministério da Saúde anuncia 26 vagas para o Mais Médicos na região

Atualizada às 18h37

O Ministério da Saúde anunciou o primeiro edital de 2025 para contratação de profissionais pelo Programa Mais Médicos. No Brasil, estão disponíveis 2.279 vagas, sendo 373 para o Estado de São Paulo e 26 para os sete municípios do Grande ABC. Os médicos atuam nas equipes de Saúde da Família que fazem o atendimento e o acompanhamento mais perto da população e, quando necessário, encaminham para uma consulta com profissionais especializados.

Os municípios têm até a próxima segunda-feira (24) para manifestar interesse nas vagas disponíveis, com resultado do edital previsto para 8 de abril. Na região, Santo André, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra informaram que pretendem utilizar todas as vagas disponíveis. Já São Caetano e São Bernardo disseram que não devem solicitar mais profissionais, mas não explicaram o motivo da negativa.





Com uma vaga em aberto, Rio Grande da Serra disse que o município precisa de mais dois profissionais para atuar na rede primária de saúde.

Segundo o órgão de Saúde, 249 funcionários atuam no Grande ABC pelo Programa Mais Médicos. A maioria dos profissionais está localizada nos municípios de São Bernardo (76), Santo André (67) e Mauá (41). No País, o número de profissionais do Mais Médicos atendendo a população dobrou em três anos. Atualmente são 26 mil em atividade, enquanto em 2022 esse número era de 13.100.

