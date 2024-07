Mais Médicos amplia em 208% o número de profissionais na região

Retomado no ano passado, o PMM (Programa Mais Médicos) cresceu 208% no Grande ABC em 18 meses. De acordo com dados disponíveis no Painel de Monitoramento dos Programas de Provimento da Secretaria de Atenção Primária à Saúde, do Ministério da Saúde, no início deste mês, os municípios da região possuíam um total de 262 profissionais de saúde atuando no programa. Segundo a Pasta, em janeiro de 2023, as sete cidades tinham 85 médicos nesta atividade.

Conforme o ministério, Rio Grande da Serra foi a cidade da região com maior aumento no efetivo, de um para 12, um acréscimo de 1.100% – a cidade foi uma das mais afetadas pela saída dos participantes cubanos do Mais Médicos. Rio Grande é seguida por: Santo André, que aumentou o número de 13 para 74 (469%); Diadema, de 8 para 32 (300%); São Bernardo, de 26 para 83 (219%); Mauá, de 25 para 43 (72%); e Ribeirão Pires, com acréscimo de apenas um profissional, indo de 12 para 13 (8%). São Caetano, que não tinha médicos no PMM, agora tem cinco. Com isso, a taxa de cobertura pelo programa na região é de 783 mil pacientes – cada médico representa possibilidade de atendimento a até 3.000 pessoas.

Segundo o governo federal, o programa existe para enfrentar desigualdades regionais. “(O PMM) Leva médicos a regiões onde há escassez ou ausência de profissionais e investe na qualificação e formação, no intuito de resolver a questão emergencial do atendimento básico, mas também criando condições para continuar a garantir um atendimento qualificado no futuro para aqueles que acessam cotidianamente o SUS (Sistema Único de Saúde)”, diz o ministério.

O Mais Médicos integra um conjunto de ações e iniciativas para o fortalecimento da atenção primária à saúde, porta de entrada preferencial do SUS. É neste atendimento que 80% dos problemas de saúde são resolvidos, segundo estimativa da Pasta. No início de julho, o Ministério da Saúde anunciou um novo edital para a contratação de 3.100 profissionais. A seleção traz, de forma inédita, vagas no regime de cotas para pessoas com deficiência e grupos étnico-raciais, como negros, quilombolas e indígenas.

“O Mais Médicos é uma realidade e faz a diferença. Quando assumimos o governo, havia ainda 12 mil médicos. Com esse edital, nós retomamos a meta dos 28 mil médicos. Pela primeira vez o edital é feito seguindo a política de cotas aprovada em lei que é prioridade do governo federal. Cumprimos, assim, a nossa visão de inclusão”, afirmou a ministra da Saúde, Nísia Trindade.

EXPANSÃO

O Estado de São Paulo é o quinto do País com maior taxa de crescimento de profissionais no Mais Médicos entre janeiro de 2023 e julho de 2024. No primeiro mês de 2023, o Estado contava com 1.487 médicos atuando no programa. Em 18 meses, 1.843 médicos foram contratados, o que elevou o total de profissionais para 3.330 em julho de 2024, um crescimento de 123,9%.

À frente de São Paulo, levando-se em conta a taxa de crescimento, aparecem Rio de Janeiro (184,7%), Santa Catarina (166,5%), Roraima (165,5%) e Amazonas (141,8%). Em todo o País, o aumento foi de 81,7% desde janeiro de 2023 – havia 13.778 médicos no programa e, atualmente, são 25.034.