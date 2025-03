Policiais penais impedem a entrada de drogas em unidades prisionais no Grande ABC

Duas pessoas foram detidas em unidades prisionais da região durante o fim de semana tentando entrar com drogas. No CDP (Centro de Detenção Provisória) de Mauá uma visitante foi impedida de entrar para realizar a visita ao preso, no dia 16. Ao passar pela revista mecânica, feito por meio do escâner corporal, os policiais penais constataram irregularidades na imagem da mulher.

Seguindo o protocolo da unidade prisional, os servidores solicitaram que a visitante passasse novamente no equipamento de revista mecânica. Contudo, a mulher solicitou autorização para retirada do objeto em local reservado.

No interior do item havia cerca de 120 gramas de maconha. A visitante e o material apreendido foram levados ao 1º Distrito Policial de Mauá para registro de Boletim de Ocorrência.

LEIA TAMBÉM:

Mãe envia maconha em meio ao fumo para filho preso no CDP de Diadema



Mãe de preso envia cocaína em tubo de pomada para o CDP de Santo André



Outra ocorrência no Grande ABC foi registrada no CDP de Diadema. No sábado, dia 15, uma visitante foi surpreendida durante o procedimento de revista no escâner corporal.

A mulher estava tentando entrar no CDP de Diadema com um invólucro de substância aparentando ser haxixe. A substância estava num item introduzido em sua genital. O ilícito pesava aproximadamente 114 gramas.

A visitante foi encaminhada ao 3° Distrito Policial de Diadema, onde foi registrado Boletim de Ocorrência.