Mãe de preso envia cocaína em tubo de pomada para o CDP de Santo André

Da Redação



19/01/2023 | 18:01



Os agentes do CDP (Centro de Detenção Provisória) de Santo André localizaram cocaína escondida em um tubo de pomada em meio a uma correspondência enviada a um dos presos. A "encomenda" tinha como remetente a mãe do detento e chegou à unidade na última quarta-feira (18).

Segundo a SAP (Secretaria de Administração Penitenciária), os agentes desconfiaram do conteúdo após o pacote passar pela revista mecânica, realizada pelo equipamento de raio-x. Ao abrir o tubo de pomada, eles encontraram cerca de 14 gramas de uma substância "esbranquiçada, semelhante à cocaína".

Um boletim de ocorrência foi registrado no 4º Distrito Policial de Santo André. Ainda de acordo com a SAP, um Procedimento Interno Disciplinar também foi instaurado para averiguar a conduta do preso envolvido diretamente no ocorrido.