Engavetamento entre carretas na Anchieta causa lentidão no sentido litoral

Um engavetamento entre três carretas provocou transtornos na Via Anchieta na tarde desta terça-feira (18). O acidente ocorreu às 14h10, no km 39, no sentido litoral.





Segundo a Ecovias, concessionária que administra o sistema, duas vítimas saíram ilesas e uma teve ferimentos leves, sendo encaminhada ao Hospital Universitário de São Bernardo do Campo (HU-SBC).





Inicialmente, as duas faixas foram interditadas para atendimento da ocorrência, mas a faixa 1 foi liberada na sequência. No momento, o trânsito apresenta lentidão entre os km 31 e 40, intensificada pela Operação Comboio, que segue em vigor no trecho.

Operação Comboio